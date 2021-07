CADU participará de la emocionante definición del Campeonato Apertura

Quedan dos fechas para terminar el Torneo Apertura de Primera “B” Metropolitana 2021 hay seis equipos que están separados por un punto.

Una definición emocionante, con varios enfrentamientos entre sí, aunque CADU y Deportivo Merlo son los únicos que no juegan con rivales directos en estas dos jornadas finales.

El “celeste” tendrá que recibir mañana a Flandria y visitar a Cañuelas en la última fecha.

LO QUE LE RESTA A CADA UNO

Estos los partidos que le restan jugar a cada uno de los que están peleando por el Apertura:

Sacachispas FC (26 puntos): Los Andes (V); y Colegiales (L).

Los Andes (25 puntos): Sacachispas FC (L); y Justo José de Urquiza (V).

Colegiales (25 puntos): Acassuso (L); y Sacachispas FC (V).

Deportivo Merlo (25 puntos): Villa San Carlos (V); y Deportivo Armenio (L).

CADU (25 puntos): Flandria (L) y Cañuelas FC (V).

Justo José de Urquiza (25 puntos): Argentino de Quilmes (V); y Los Andes (L).

ASI SE JUEGA LA 16ª JORNADA

En la decimosexta fecha del Torneo Apertura de Primera “B” quedará libre UAI Urquiza y esta será la programación completa de encuentros, con días, horarios y árbitros:

Mañana viernes 2 – 15:10 hs (TV TyC Sports): Los Andes vs. Sacachispas FC (árbitro: Sebastián Zunino); 15:10 hs (TV Directv Sports): Colegiales vs Acassuso (árbitro: Maria-no Negrete); 15:10 hs: V. San Carlos vs. Dep. Merlo (árbitro: Ignacio Lupani); CADU vs Flandria (árbitro: Sebastián Bresba); Arg. de Quilmes vs. J. J. de Urquiza (árbitro: Germán Bermúdez); y Comunicaciones vs. Talleres (árbitro: Franco Acita).

Sábado 3 – 15:00 hs: en cancha de Dep. Merlo, Fénix vs. Cañuelas (árbitro: Américo Monsalvo); y Dep. Armenio vs. San Miguel (árbitro: Eduardo Gutiérrez).

Defensores Unidos participará en la definición del Torneo Apertura. Foto Prensa CADU.

