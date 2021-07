Un llamado de atención: ¿se cortó la tendencia descendente de contagios?

Los casos diarios de coronavirus en la Argentina crecieron en la última semana un 18%, en tanto que la ocupación de pacientes con Covid-19 en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) viene descendiendo desde hace15 días -a pesar de que la tensión en el sistema sanitario continúa- y el promedio de personas fallecidas registró también una leve disminución en los últimos siete días.

Luego de varias semanas de retrocesos en el ritmo de contagios de coronavirus, esa tendencia parece haberse cortado a partir de una leve suba de casos en los últimos días.

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió por el cese de la disminución de casos, no sólo en la Provincia sino en todo el país.

“Es cierto que venían bajando los casos, pero todavía estamos por encima del pico de agosto de 2020. Y en los últimos días hubo un aumento de casos en todo el país”, expresó el funcionario bonaerense.

Al respecto, en Zárate se registraron ayer 108 nuevos casos de Coronavirus y 215 eventos sospechosos (ver recuadro aparte), números más altos que los que se venían registrando

El descenso de la curva se había consolidado hasta la semana pasada, ya que la segunda semana de junio arrojó 1.952 contagios y la primera, 2.241.

En ese sentido, los números de la última semana representan de un llamado de atención, ya que si bien ahora se registró un corte de la curva descendente, las cifras siguen siendo menores a las registradas en las dos primeras semanas de junio.

¿POR QUE SE DETUVO EL DESCENSO DE CASOS?

Consultados sobre por qué se detuvo el descenso de casos, especialistas coincidieron en que los motivos aún no son claros.

“Hace un mes que en la región de AMBA hay una circulación como la que había previa a las últimas medidas; también hace ya varias semanas tenemos bajas temperaturas, entonces si fuera por esos factores el aumento tendría que haber comenzado hace quince días”, señaló el investigador Jorge Aliaga.

En ese sentido, sostuvo que una explicación posible “es que entonces hubo una baja en las personas susceptibles debido a la gran cantidad de contagios y al aumento de personas vacunadas, pero es sólo una hipótesis no es claro esta vez; también puede ser que esté avanzando una nueva variante y no lo sabemos”.

OCUPACION DE CAMAS

En referencia a la ocupación en las Unidades de Terapia Intensiva de pacientes con Covid-19, continúa el descenso que comenzó hace quince días, aunque el número es dinámico.

El reporte semanal que publica cada domingo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) también verificó un leve descenso del porcentaje de ocupación de camas, que entre las instituciones consultadas a nivel país al viernes pasado era del 87%, es decir que pese a la baja se mantiene alto.

En Zárate, y de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad durnate los últimos días, en la parte que es de Covid-19, la ocupación de camas en los centros de salud ha bajado mucho, hay muchas camas liberadas que se están utilizando para pacientes polivalentes.

Clínica Santa Clara: la ocupación de camas bajó en las últimas semanas.

Luego de varias semanas de retrocesos en el ritmo de contagios de coronavirus, esa tendencia parece haberse cortado.

Comparte esto: Twitter

Facebook