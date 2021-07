Trabajadores de la salud reclaman que se cumpla el pago del bono prometido

Trabajadores de la salud nucleados en el gremio de ATE participaron en la mañana de ayer de una jornada de protesta en la puerta del Hospital Zonal “Virgen del Carmen” por un pago no realizado del bono incentivo.

Se trata de una suma de $6.500 para los trabajadores de la salud del nosocomio local que, en compañía de los dirigentes gremiales, se expresaron ayer en señal de protesta.

Ante la prensa, el secretario general de ATE Seccional Zárate, Fernando Perez señaló que “en el mes de abril el Presidente de la Nación anunció un incentivo para 770 mil trabajadores de la salud”. Se trata de tres cuotas acordadas que comenzarían a hacerse efectivas a partir de pero a comienzos de ese mes el pago no llegó. En esa línea, los gremios fueron informados que el dinero se abonaría antes del 30 de junio, pero lo prometido tampoco se cumplió.

“Hay un malestar general en todos los trabajadores de la salud del país; nos comunicaron que el pago se va a hacer efectivo dentro de las próximas 72 horas. Esto trae mucha indignación”, sintetizó el dirigente gremial que enunció otras irregularidades que atraviesan los trabajadores de la salud como el “no pago del SAMO, del Plan Nacer, además de los problemas edilicios, falta de personal, los pases a planta que no se cumplen y una serie de reclamos que no se han atendido y más en este contexto de pandemia”.

Al respecto, describió que un salario promedio de un trabajador de la salud hoy ronda los 48 mil pesos, lo cual “es preocupante e indignante”.

“Esto es una medida de reclamo para visibilizar”, manifestó Pérez y adelantó que en caso que no se cobre la suma acordada decidirán nuevas medidas en asamblea gremial. “Si bien el bono sirve, no alcanza para cubrir un carrito del supermercado. Le pedimos al gobierno provincial que adelante la reapertura de paritarias de este semestre, que la segunda cuota que estaba comprometida para el sueldo de agosto también se adelante y se eleve el porcentaje, que vuelva a reveer con los gremios el tema del descanso del personal, además del pase a planta y los temas edilicios”.

¿Cuándo se paga?

Luego de casi dos meses de ser anunciado por el presidente Alberto Fernández, el bono de asignación estímulo correspondiente a mayo se pagaría en la primera quincena de julio a casi 720.000 trabajadores sector público y privado. Será el primero de 3 bonos de $6.500 que recibirán de forma consecutiva.

En el marco del decreto 332/21, el bono está destinado a 721.229 trabajadores, un 58% más de personas ingresadas en abril del año pasado, dada la inclusión de equipos de salud de atención primaria y vacunadores.

El retraso en el cobro explicaron fuentes oficiales es porque la designación de este plus implica el análisis y cruce de datos de varios organismos como AFIP, Anses y las cámaras del sector sanitario, donde el Ejecutivo tiene que constatar que efectivamente ese personal se desempeñe en el área.

En tanto, desde la cartera sanitaria confirmaron a través de un comunicado que ese proceso ya se encuentra “en el último tramo para su envío a la ANSES, y posterior pago en la primera quincena de julio”.

El trabajo, según indicaron, implicó: la carga masiva de las personas a ser incluidas, la depuración por duplicación de registros, ajuste de bases y consistencia de la información, y preparación de la información para su remisión a la AFIP, donde se realiza un conjunto de otras validaciones relacionadas con los empleadores, y la validación de las claves bancarias de cada individuo.

Además: recepción de archivos validados por la Agencia Federal de Ingresos Públicos, procesamiento y gestión de archivos de pago, envío de archivos a ANSES, inicio del expediente y firma ministerial de la resolución de pago. Finalmente, transferencia del financiamiento del Ministerio de Economía para el pago, precisó Salud.

