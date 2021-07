El Partido Socialista de Zárate expresó su acompañamiento al Frente de Todos

En la mañana de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en la sede de Ameghino 950 del Partido Socialista de Zárate, donde la dirigencia local ratificó el acompañamiento al Frente de Todos.

Esto surge luego de que el Consejo Provincial del Partido Socialista y el Partido Socialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidiera sumarse a Juntos por el Cambio en el marco de las alianzas partidarias de cara a las próximas elecciones.

“El Partido Socialista a nivel provincial ha tomado la decisión de conformar lista con Juntos por el Cambio, pero también dio la libertad a cada municipio de realizar las alianzas que crea convenientes. Desde ese lugar, en la Junta Ejecutiva Municipal del PS de Zárate, decidimos por unanimidad formar parte del Frente de Todos en la localidad”, explicó la dirigente socialista, Claudia Menéndez.

En esta línea dejó en claro que desde el espacio que representa se encuentran dialogando con distintas fuerzas que componen el Frente de Todos y, respecto del armado de listas de cara a las elecciones legislativas, sostuvo que “los nombres van a surgir de estas negociaciones, tenemos altas expectativas para conformar listas con los candidatos y candidatas que el Partido Socialista decida en función de las capacidades de cada uno. Tenemos un gran potencial de militancia, de compromiso, de trabajo comunitario y seguramente lo que ofreceremos a las listas que surjan del Frente de Todos serán las mejores personas”.

En la misma sintonía, Menéndez manifestó que desde el Partido Socialista de Zárate se resolvió formar parte de una lista de la mesa local del Frente de Todos, “donde confluyen varios partidos y varias fuerzas como Nuevo Zárate, pero también existe la posibilidad de que vayamos en otros espacios que conforman este Frente de Todos. Estamos abiertos a la participación en la decisión personal de cada uno de los afiliados y afiliadas que tienen el derecho de participar en estas internas y cada uno de los ciudadanos tiene derecho a elegir en qué espacio militar”.

Con respecto a la decisión adoptada por el Consejo Provincial partidario y del socialismo en la Capital Federal, sostuvo: “Nos hemos sorprendido, no ahora sino en la interna del Partido Socialista, por la tendencia minoritaria que ha tenido el pensamiento más cercano a nosotros. Creemos que no representa al Partido Socialista, que es un partido de la clase trabajadora, de izquierda democrática, participativo, que respeta al medioambiente, que respeta a la mujer, al feminismo y que construye a través de la vanguardia del pensamiento de todo un pueblo. No lo hemos tomado muy bien, por eso fue muy rápida la Junta Ejecutiva Municipal en acompañar al Frente de Todos, porque estamos convencidos que es el espacio donde mejor se representan las ideas del Partido Socialista”.

La dirigente socialistas Claudia Menéndez dialogó con LA VOZ sobre las próximas elecciones.

