Se oficializan las alianzas electorales

El cronograma electoral del 2021 dará hoy su primer gran paso: a la madrugada vencía el plazo para la presentación de las alianzas legislativas, abriendo el escenario para que las coaliciones acuerden cómo moverán sus piezas de cara a las elecciones de medio término. Si bien aún no se ponen en juego los nombres que encabezarán las candidaturas – que será recién con el cierre de listas del 24 de julio-, la inscripción de los frentes permitirá visualizar oficialmente las estrategias partidarias en cada jurisdicción.

De cara a las PASO del 12 de septiembre y las legislativas del 14 de noviembre, los sellos con los que competirán los diferentes espacios políticos serán las estrategias partidarias que concluirán en la distribución de los lugares en las listas para su oficialización el próximo 24 de julio.

En territorio bonaerense, Juntos por el Cambio busca definir definir su interna entre el radical Manes, y los dos postulantes del PRO: Diego Santilli (el candidato de Larreta) y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.

Fuentes vinculadas a estas negociaciones indicaron que “seguirán las conversaciones”, teniendo en cuenta que el plazo para presentar las listas de precandidatos ante la justicia electoral vence recién el 24 de julio.

Mientras que el Frente de Todos se encamina a ratificar su armado sin grandes sorpresas

EL EX MINISTRO RANDAZZO FUE EL PRIMERO EN CONFIRMAR

El exministro de interior, Florencio Randazzo, fue el primero en confirmar que será el primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del frente “Vamos con vos”, que agrupa al lavagnismo, Tercera posición, Libres de Sur y distintos partidos vecinalistas.

En el frente de Randazzo además de Hace Buenos Aires (su partido) estarán Tercera Posición, partido de Graciela Camaño, Libres del Sur, de Humberto Tumini y Jorge Ceballos, el lavagnismo y partidos vecinalistas como Acción Marplatense, del ex intendente de esa localidad, Gustavo Pulti entre otros movimientos políticos.

El ex goberrnador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también está dentro del Frente y, si bien no será candidato, está aportando dirigentes al armado de equipos técnicos.

