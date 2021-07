Inspección ocular en sitios vinculados al terrorismo de Estado en Zárate y Campana

En la mañana de ayer el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de San Martín llevó a cabo la inspección ocular sobre los diferentes lugares que fueron identificados como Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado en Zárate y Campana.

En el marco de la Causa N° 4012, conocida como causa “Campo de Mayo”, el mencionado Tribunal junto con la Fiscalía Federal interviniente y las Querellas a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, recorrieron diferentes lugares vinculados al ejercicio de la represión sistemática dentro del circuito de lo que se denominó como Área 400.

En esa causa, dentro del caso 468, la Justicia Federal se encuentra investigando y juzgando la responsabilidad de ocho ex militares que actuaron dentro del Área 400 por la desaparición, secuestro, tortura y detención ilegal de 52 víctimas de ambas ciudades. Las audiencias del Juicio comenzaron en 2019 y según detallaron organismo de Derechos Humanos, a partir de un pedido expreso de la Fiscalía Federal de San Martín y las querellas, “el Tribunal accedió a poder inspeccionar los lugares que fueron instrumentados como espacios de concentración ilegal de personas durante el genocidio en nuestro país”.

En este sentido, en Zárate los lugares que forman parte de la investigación por esta causa son el Arsenal de Zárate, Casa Güerci, la Comisaría 1ra, el cuartel de Prefectura Naval Argentina de Zárate y “Casa de Piedra”; mientras tanto, en Campana los sitios investigados son la Comisaría 1ra, la Fábrica Militar “Tolueno Sintético”, el Predio del Tiro Federal de Campana, la Reserva Natural (Predio Otamendi) y la fábricaDalmine-Siderca.

“Por estos sitios pasaron en calidad de detenidas ilegalmente vecinos y vecinas de Zárate y Campana. Muchos de ellos hasta hoy se encuentran desaparecidos.Diversos testigos han podido reconocer los lugares a través de sus testimonios en este juicio y a no pocas personas que luego fueron desaparecidas bajo la responsabilidad del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. Dicho comando ejerció su jerarquía de mando en la represión sobre el Área 400 Zárate-Campana, entre 1976 y 1981 durante el período más intenso de la persecución, secuestro, detención y desaparición de personas en el distrito”, refirieron organismos de Derechos Humanos que participaron del acompañamiento e intervención en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia dentro de la mencionada, tales como la agrupación H.I.J.O.S de ambas ciudades, APDH, la Asociación Memoria, Verdad y Justicia, Sobrevivientes y Ex Detenidos, Docentes, Investigadores y Profesionales de diversas disciplinas de la sociedad civil.

La Casa de Piedra ubicada en Lavalle 636.

