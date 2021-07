“Vaca Muerta es una fenomenal oportunidad que tiene Argentina”

La empresa Tenaris anunció que en marzo pasado, adquirió equipos de fractura hidráulica o fracking para explotar el yacimiento de gas no convencional de Fortín de Piedra, en la provincia de Neuquén. En la zona denominada “Vaca Muerta”; el segundo reservorio mundial de shale gas y el cuarto de shale oil del mundo.

El mes pasado ya se concretaron 90 fracturas en 3 pozos con “muy buenos indicadores de eficiencia”, informó la empresa.

“Este es un proyecto clave, no sólo porque expande nuestra participación en el mercado de servicios de completamiento no convencional y apuesta el desarrollo de Vaca Muerta; sino que también demuestra la capacidad de Tenaris de continuar ofreciendo innovación y sinergias en la industria energética”, expresó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur.

Tenaris es la empresa fabricante líder de tubos y servicios relacionados para la industria de la energía mundial. La compañía tiene presencia en 18 países con plantas productivas, y una red de distribución mundial presente en más de 30 países, empleando un total de 19.000 personas en todo el mundo.

LA IMPORTANCIA DE VACA MUERTA PARA TENARIS

En diálogo con LA VOZ; Javier Martínez Alvarez explicó por qué es importante Vaca Muerta para la empresa en este contexto económico nacional y mundial; “es una fenomenal oportunidad que tiene Argentina porque el gas, en general es una energía de transición pensando en que la electricidad será la fuente de energía a futuro reemplazando al petróleo”, comentó el presidente de Tenaris para el Cono Sur. “Como recurso, es fenomenal. Estamos viendo precios internacionales de gas licuado como referencia del precio de la exportación del petróleo y son muy buenos. La gran dificultad para Argentina es que el yacimiento Vaca Muerta conlleva inversiones enormes. Aparte para exportarlo, hay que licuarlo. Y en un país que no tiene acceso al crédito internacional, se trata de un impedimento en líneas generales. Sin embargo con este nivel de precios se trata de una buena oportunidad porque hoy Vaca Muerta se trata de una ventana de oportunidad táctica pensando a futuro”, señaló.

Al mismo tiempo, y como todo industrialista, viene manifestando desde hace varios años; el país necesita brindar claridad sobre las reglas de juego. “En cuanto al petróleo, un exportador no tiene en claro lo que tiene que vender al mercado local y cuánto tiene que exportar. Si se quiere invertir en petróleo no hay claridad del precio y no se atraen inversiones del exterior con este tipo de políticas. Tenaris más que nadie sabe lo que es atravesar una pandemia y toda la situación económica del país, ya que ayudamos y estamos comprometidos con lo social, pero se necesita atraer inversiones y darle confianza a los exportadores. El país necesita de más dólares pero sólo se conseguirán con reglas claras. Se necesita aumentar el nivel de exportaciones con previsibilidad en las reglas de juego y deben solucionar el problema de la inflación ya que se trata de una preocupación para la mirada de largo plazo de los sectores de exportación. Creemos que debe haber un ordenamiento macroeconómico primero, y luego reglas de juego previsibles a futuro”, consideró el presidente de Tenaris Cono Sur.

EL PANORAMA ENERGETICO

El “peak oil”, o pico del petróleo, es un evento basado en la teoría de M. Kings Hubber en el que se alcanza la tasa máxima de extracción de petróleo global. Después, la tasa de producción entra en un declive terminal.

Actualmente, y en palabras del propio Martínez Alvarez, se está ingresando en una “meseta”, en la cual la posibilidad de continuar explotando petróleo en los niveles actuales se tornará muy difícil. Cabe recordar que la energía es uno de los principales nichos de negocio a escala mundial de Tenaris. En este contexto, y así como las automotrices ya están pensando en los autos eléctricos tomando parte del negocio del litio como principal insumo para las baterías, Tenaris distingue en el gas esa energía de transición. “vemos una posibilidad enorme en el gas. Se trata de una energía mucho más limpia que el carbón; porque hoy el mundo sigue utilizando carbón, entonces mientras suceda esto, el gas podrá crecer. El gas como fuente para descarbonizar teniendo en nuestro horizonte la evolución de las energías, que hoy encuentran en su capacidad de almacenamiento, su principal obstáculo. Por otro lado, la energía nuclear es una fuente de generación limpia hasta que ocurre algún incidente y pasa a ser catastróficamente sucia. Por lo tanto creemos que el hemisferio sur es ideal para la explotación de gas y ser proveedores de Europa, ya que cuando ellos están en invierno nosotros tenemos excedentes y podemos exportar, ya que estamos en verano”, consideró el representante internacional de Tenaris.

“A la par, nuestra empresa mantiene una política de responsabilidad ambiental, previendo reducir emisiones de dióxido de carbono y mejorar la calidad del agua. De hecho tenemos una agenda ambiciosa, de reducir el 30% de las emisiones de CO2; invertir en renovables y continuar ofreciendo la producción de acero con fuentes de energía limpias. Vemos una agenda muy fuerte para seguir mejorando nuestro propio impacto ambiental, y también adaptarnos a esta transición que verá, indefectiblemente, un amesetamiento del petróleo”, concluyó Javier Alvarez Martínez.

Javier Martínez Alvarez, presidente de Ternaris Cono Sur.

