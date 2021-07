Se pone en marcha el beneficio jubilatorio para las mujeres que hayan tenido hijos

Tal como lo habíamos anticipado, a partir del mes de agosto las mujeres en edad de jubilarse 60 años o más podrán tomar este beneficio y se les computará un año de aportes por cada hijo que hayan tenido.

No importa si son menores, mayores o fallecidos, la reglamentación tiene en cuenta el tiempo que las mujeres le dedicaron al cuidado de los hijos.

A quiénes les corresponde

1.- Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios.

2.- Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

En qué consiste la medida

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:

A) 1 año de aportes por hija/o.

B) 2 años de aportes por hija/o adoptada/o.

C) Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses. Además, se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

