Los mayores de 30 años ya pueden aplicarse la primera dosis de la vacuna en el Club Pellegrini

La vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 30 años rige desde este martes en la provincia de Buenos Aires.

En toda la provincia de Buenos Aires los mayores de 30 años podrán acceder a la primera dosis en vacuna libre, concurriendo con el Documento de Identidad, sin turno previo, a cualquiera de las 400 postas sanitarias habilitadas en el territorio, había adelantado el gobernador Kicillof.

También ayer comenzó la apertura de la inscripción para la inmunización de adolescentes de entre 13 y 17 años con comorbilidades.

“Disponemos en la República Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 años pero todavía no están aprobadas; son Moderna y Sinopharm, que ya se está aplicando en su país de origen a menores de 18 años, pero no está aprobada por la Anmat”, aclaró.

Al mismo tiempo, se anunció la apertura a partir de ayer de “la inscripción para chicos y chicas de entre 13 y 17 años, particularmente los que tienen comorbilidades”, a fin de que sean inoculados apenas se aprueban las vacunas en estudio.

COMO ANOTARSE

En función del plan provincial, lanzaron la aplicación gratuita “Vacunate PBA”, disponible para iOS y Android, que permite “visualizar datos de identificación, consultar el estado de turnos solicitados, el tipo de vacuna aplicada y reportar síntomas supuestamente relacionados con la vacunación”.

Quienes quieran registrarse para acceder a un turno para la inmunización contra el coronavirus podrán hacerlo desde la página https://vacunatepba.gba.gob.ar/, o bien descargando la App en https://play.google.com. Por otra parte, las personas preinscriptas para recibir la vacuna podrán ver el estado de su turno en la aplicación Vacunate PBA.

Por otra parte, aquellas personas que no pudieron asistir a vacunarse contra el Covid-19 en la fecha en que tenían asignado el turno, podrán acercarse a los puntos de vacunación cercanos a su domicilio debido a que en el territorio bonaerense los turnos no se vencen.

