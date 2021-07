Entregan kits de conectividad a instituciones educativas

El Municipio junto al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) hicieron entrega de tarjetas de telefonía móvil con el objetivo garantizar la conectividad y el acceso a internet a alumnos que no la tienen.

El intendente Osvaldo Cáffaro, el vicepresidente de ENACOM Gustavo López, y el jefe de asesores de la vicepresidencia de ENACOM Daniel Siciliano encabezaron la entrega yestuvieron acompañados por la diputada provincial Patricia Moyano, la secretaria de Jefatura de Gabinete Florencia Diez, el secretario de Desarrollo Humano Darío Raffo, el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ariel Ríos, la presidenta del Concejo Deliberante Ana Allemann, la concejala Tania Caputo, la presidenta del Consejo Escolar Mariana Vargas y directoras de instituciones educativas.

Se trata de tarjetas de conectividad para celulares, netbooks o tablets con crédito para menores y adultos que más las necesitan para seguir estudiando.

Al finalizar el acto, el jefe comunal expresó: “Hablar de la conectividad es hablar del futuro. Principalmente lo que tuvimos en cuenta son escuelas de la zona de islas y escuelas rurales. A partir de esto empezamos a diseñar la estrategia de la SAPEM. Este apoyo es para que los chicos de la escuela puedan conectarse y estudiar. Es un Estado presente y es lo que uno anheló y por lo que uno lucha. Realmente el estado tiene que ir marcando un horizonte hacia dónde ir y en este caso es un estado más que presente. Aparte el presidente de la Nación lo tomó como servicio esencial y ahí vamos junto con el ENACOM”. Y agregó: “La primera etapa es tener una herramienta que ni siquiera las provincias tienen y nosotros acá vamos a tener. Una sociedad mixta que se encargue del tema de conectividad para las poblaciones más vulnerables, para las escuelas que no tengan conectividad, lo que el privado no hace. Y la segunda etapa es ir viendo que otras cosas le vamos a ir anexando a esta herramienta que la SAPEM Vanguardia Digital”.

El vicepresidente de ENACOM Gustavo López señaló: “Como dice el intendente, es un primer paso. Vamos a seguir atendiendo la emergencia. Nos interesa a ambos trabajar la cuestión de fondo, que es llevar conectividad a través de fibra óptica, primero a los barrios populares y después a las escuelas, hospitales y el sistema de seguridad. A través de la SAPEM Vanguardia Digital, el Municipio orienta la política, y nosotros tenemos los fondos para financiar la infraestructura, llegar a los barrios populares y después llegar a las escuelas u hospitales que hoy no tienen conectividad y la necesitan”.

Cáffaro, López y Moyano en el acto en la Quinta Jovita.

Comparte esto: Twitter

Facebook