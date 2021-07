Prohibieron en Zárate la exhibición de catelería de franquicias inmobiliarias

Fue en septiembre del año pasado cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) decidió que la red de franquicias inmobiliarias Re/Max es ilícita y ordenó la inmediata disolución y liquidación de la empresa.

Entre otras cuestiones, la IGJ entiende que la franquicia de origen estadounidense “ejerce indirectamente le corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de RE/MAX Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas”, además de considerar aspectos tales como publicidad engañosa.

En línea con lo determinado con la IGJ, y merced a las gestiones del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Zárate Campana, a fines del año pasado Honorable Concejo Deliberante de Campana prohibió la exhibición de cartelería de franquicias inmobiliarias en el Partido; al tiempo que la misma postura adoptó el deliberativo zarateño semanas atrás.

“Estamos viendo – explicó Marcelo Vera, Martillero colegiado de Zárate- cómo se va a implementar la medida, dado que en nuestra ciudad hay mucha cartelería de franquicias, pero sólo se publican teléfonos, generalmente con característica 011. Es decir, no hay una oficina o sede para notificar a algún responsable de manera presencial. Pero al margen de la ordenanza sancionada, lo que dice la Ley es que están prohibidos los nombres de fantasía, y que quien interviene en alguna operación inmobiliaria debe estar matriculado. Es decir, tiene que haber un responsable directo, como garantía de la operación. Porque además, hay un colegio que regula la profesión, y si ese matriculado no cumple con su función, tiene penalidades. En cambio, alguien que sale a vender para una marca, de haber alguna irregularidad no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni siquiera tiene condena social porque no tiene local ni lo conocen”.

“Lo interesante además – agregó Iván Curzio, también Martillero de Zárate – Esto se dio por la unión de todos los colegas y con un efecto sinérgico, se llegó a los actores políticos para sensibilizarlos respecto al tema y lograr una ordenanza acorde. Espero que esto también sea un antecedente para nuestro colegio, de manera tal que nos encuentre más involucrados con la profesión y así, de manera colegiada, seguir perfeccionando la profesión dado que, a mi manera de entender, se fue precarizando. Sin embargo, esto demuestra que con la participación de todos, podemos unificar criterios y lograr objetivos”.

Según explicaron ambos colegiados zarateños, así como en Campana se aprobó una ordenanza en el mismo sentido, el objetivo del Colegio de Martilleros Zárate Campana es que tanto Escobar como Exaltación de la Cruz también aprueben la suya, de manera tal que todo el territorio que abarca la institución esté alineado bajo el mismo criterio.

En ese sentido, Carlos Terragno, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Zárate Campana comentó que en Exaltación de la Cruz se encuentran avanzadas las gestiones para que el concejo deliberante apruebe por unanimidad una ordenanza similar a las de Campana y Zárate; al tiempo que en Campana ya se iniciaron 15 expedientes para hacer bajar otros tantos carteles de franquicias inmobiliarias en la ciudad. Consultado por Escobar, Terragno comentó: “Ya abrimos el diálogo. No son cuestiones automáticas, pero es natural esperar que todo el territorio de nuestro colegio se maneje bajo el mismo criterio”.

El partido de 25 de Mayo fue uno de los pioneros en aprobar su ordenanza en 2019.

Comparte esto: Twitter

Facebook