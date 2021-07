“Muy contento con el torneo que pude hacer”

El ajedrecista zarateño (GM) Federico Pérez Ponsa fue uno de los cinco representan-tes de nuestro país en la Copa del Mundo de ajedrez que se está desarrollando en la ciu-dad de Sochi, en Rusia (los otros fueron Sandro Mareco, Alan Pichot, Leandro Krysa y Carolina Luján).

Pérez Ponsa, para quien ésta fue su segunda experiencia en Copa del Mundo (la primera fue en 2015 en Baku, Azerbaiyán) logró atravesar con éxito la primera ronda derrotando al búlgaro Momchil Nikolov para perder en segunda ronda (1,5 a 0,5) ante el ruso Alexander Grischuk (actual Nº 8 en el ránking mundial) y con 2776 de ELO (Pérez Ponsa tiene una valoración de 2554 ELO).

Ayer miércoles, y mientras estaba armando las valijas en su habitación para emprender el regreso a nuestro país (algo que demandará un extenso viaje de 48 horas con escala en Madrid) Federico Pérez Ponsa dialogó con un periodista de Diario La Voz para saber cuales fueron sus vivencias y que experiencia le dejó su participación en éste certamen.

“…Con respecto al torneo bien. La verdad que mi objetivo principal era pasar la primera ronda. Sabía que con Nikolov estaba muy parejo, tiene casi mi mismo ELO. Era 50 y 50. Salí bastante bien, partidas parejas, en el desempate siempre estuve cerca de ganar yo y no él. Se me escapó un poco en las primeras dos del desempate y después en el blitz le gané yo con negras y empaté la otra con blancas y pasé.

Despues Grischuk era muy duro, no había preparado mu-cho porque como te digo me dediqué a full a preparar la primera ronda y con Grischuk bastante bien. En la primera partida yo estuve un poco mejor pero nunca cerca de ganar, esa es la verdad. Tal vez en un momento que tenía una jugada que lo podía molestar bastante pero fue bastante tranquila la partida.

Y en la segunda me equivoqué una cosa en la apertura y quedé un poco peor pero siempre muy cerca de empatar y me presionó 5 horas, dió vueltas, fue y vino. Si ves la partida de la 30 a la 90 fue casi lo mismo. Un final de alfil y torre contra alfil y torre y un peón de menos pero alfil distinto color, tenía chances de empatar, debe ser tablas la posición pero al final me equivoqué y me ganó.

Pero obviamente no me voy a enojar por perder con Grischuk. Contento con el tor-neo que pude hacer.

Nos quedamos unos días más en el departamento ya que no había forma de volver enseguida…”

Consultado sobre su regre-so a la Argentina, Federico indicó lo siguiente:

“Ya nos hisopamos como cinco veces y la vuelta parece que está arreglada. Fue medio un despiole todo ya que yo tenía vuelo de regreso el domingo 18, con Air France pero me cancelaron y no vuelan hasta septiembre a la Argentina.

Tuve que pedir el reembolso, averiguar con Secretaría de Deportes, ver si había algo en Aerolíneas. Al final después de varios días de trámites, sale el vuelo. En teoría estoy llegando el sábado 24. Mañana jueves a la mañana de Rusia (tipo 4hs de Argentina) sale el vuelo y tardaremos casi dos dias en-teros ya que hay que estar 18 horas en Madrid…”

Comparte esto: Twitter

Facebook