El equilibrio entre “plan alimentario, necesidades y placer”

Ahora bien, planteado esto, debemos ser conscientes que las dietas de menos de 1000 calorias nos llevan al descenso de peso per se pero NO SON SOSTENIBLES en el tiempo y por eso fracasan. En este rango tenemos las de ayuno intermitente, las keto, la paleo y todas las de moda que se les ocurran. Obviamente si son supervisadas por profesionales y utilizadas solamente en tiempos cortos y determinados a fin de shockear el cuerpo pueden realizarse, pero nunca como método de vida diario.

El debate eterno esta planteado en CÓMO SOSTENER EL PESO una vez que se logró el descenso pautado o el peso de equilibrio o el saludable, que cabe aclarar no siempre es el peso que el paciente “espera o tiene en la cabeza”. Este peso saludable y de equilibrio es aquel dnde todas nuestras funciones vitales se desarrollan sin problemas, donde no hay problemas osteoarticulares y donde vamos a poder disfrutar de una vida plena sin restricciones, es decir comiendo alimentos que nos den placer, sin prohibir ningún grupo de alimentos.

Y hablando de placer, éste es nuestro 3er concepto dentro del EQUILIBRIO que planteamos en el título. Y es justamente comandado por nuestras emociones. Si uno esta feliz quiere recompensarse con algo rico, que le de placer. Si uno esta triste quiere recompensarse con algo rico y que cubra o tape ese sentimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque los alimentos “ricos” o con más cantidad de azúcar y grasa tienen un efecto en nuestro cerebro donde al aumentar la serotonina, hormona de la felicidad, ayuda a pasarlo mejor en ambas situaciones. La serotonina es un importante químico y neurotransmisor en el cuerpo humano. Se cree que ayuda a regular el estado de ánimo, el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo y la función sexual.

Conclusión: debemos planificar bien nuestros pasos al iniciar un plan alimentario y entender básicamente que la UNICA forma de lograr estar saludables es cambiando nuestros hábitos y esto NO IMPLICA perdernos eventos sociales o comernos un chocolate cuando lo necesito. Eso sí, hay que saber cuándo y cuánto comer, la porción justa.

Desde nuestro consultorio de TISO te esperamos para enseñarte este y mucho mas!

Centro Médico Rawson, Campana.

Rawson 67 – Tel. 03489-290440.

Whatsapp 3489-555606.

Lic. Irina Reboni.

Dra. Cecilia López.

