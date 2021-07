La ocupación de camas en Zárate es del 30%

En la mañana de ayer, el Dr. Ariel Braida, miembro del Consejo Asesor de Salud Municipal, brindó detalles acerca de la situación epidemiológica del distrito y confirmó que se detectaron cinco casos de la variante Manaos.

El profesional de la salud brindó un panorama acerca de la situación local respecto de la pandemia de Covid 19 y ratificó lo expresado por el titular de la cartera de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni, días atrás y expresó que la situación “viene en mejoría en los últimos 15 días. Las tasas de incidencia y casos nuevos vienen en descenso, eso se refleja en la ocupación de camas en terapia intensiva, que hoy son del 30% en la ciudad, y las camas de internación para casos moderados que también han descendido mucho”.

HISOPADOS EN EL FAVALORO

Braida también indicó que en el Hospital Municipal “Dr. René Favaloro” se continúan realizando alrededor de 70 hisopados diarios, tanto por protocolo de enfermos, como por contacto estrecho.

VARIANTES DEL COVID-19

Consultado sobre la detección de las distintas variantes de Covid 19, Braida sostuvo que “a nivel nacional sabemos que son 29 casos de variante Delta, 28 viajeros y un contacto estrecho; nosotros enviamos hace 20 días atrás cinco muestras de pacientes que se internaron y que tuvieron neumonía, de las cuales tuvimos resultado esta semana y dieron que las cinco son cepa Manaos. Es un muestreo corto, son sólo cinco pacientes. Es la tendencia nacional, donde casi el 35% corresponde a esa cepa”. En la misma línea, agregó que no se trata de vecinos que hayan viajado al exterior, sino que los contagios se produjeron por circulación comunitaria.

EDAD DE LOS INTERNADOS

Por otra parte, el profesional refirió: “La tasa de la edad se bajó este año, vimos mucha proporción de pacientes internados con neumonías moderadas o graves menores de 50 años y eso es lo que más preocupa. Ha habido muchos casos de esa edad. Quizás corresponde a que es la tasa de gente que no se vacunó, y a su vez que es la que más circula”.

PARTE DE AYER

En el parte Covid de ayer, se confirmó la detección de 44 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 41 son de Zárate y 3 de Lima. No hubo muertes informadas a causa de la enfermedad durante la jornada de ayer.

Además, se indicó que fueron dados de alta 51 pacientes, se reportaron 128 eventos sospechosos y se descartaron 78 casos tras conocerse los resultados de laboratorio.

Actualmente, Zárate tiene 784 casos activos y desde el inicio de la pandemia hubo 14.513 contagios, 365 fallecidos y 13.364 recuperados.

EN EL PAIS

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 286 muertes y 15.622 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia se elevó a 4.827.973 y los fallecimientos son 103.359.

Por otra parte, de ayer a hoy, fueron realizados 104.287 testeos, ,con una positividad del 14,98%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 18.712.620 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 259.627 casos positivos activos en todo el país y 4.464.987 recuperados.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 4.358 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva.

El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 58,5% y en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 56,3%.

El Dr. Ariel Braida informó que en el Hospital Municipal “Dr. René Favaloro” se continúan realizando alrededor de 70 hisopados diarios.

Comparte esto: Twitter

Facebook