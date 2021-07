Cuatro precandidatos zarateños a ocupar una banca en la Legislatura provincial

Todas las agrupaciones políticas buscaban cerrar acuerdos políticos a nivel provincial con la voluntad de sumar legisladores bonaerenses zarateños para la Segunda Sección Electoral, que elige 11 diputados provinciales.

Sin embargo pesaron los acuerdos políticos de cada uno de los frentes mayoritarios, Juntos y Frente de Todos.

Por un lado, en el Frente de Todos se impuso la decisión de la Unión Obrera Metalúrgica en la cual el dirigente local y titular del PJ, Abel Furlán, ha tenido injerencia. Y por tal razón Naldo Brunelli, secretario Administrativo de la UOM va como primer precandidato a diputado provincial. Brunelli es de San Nicolás.

En segundo lugar está Fernanda Díaz, diputada camporista de Colón que va por la renovación; Carlos Puglielli mandamás de San Andrés de Giles, y massista Cecilio Salazar intendente de San Pedro, del partido Fe.En esa misma lista, va Ricardo “Cura” Alessandro, actual intendente de Salto (quinto mandato) en séptimo l ugar. En octavo lugar va Laura Clark, concejala del FdT de Pergamino. El décimo lugar es para Ricardo González. En tanto, el sexto y el noveno lugar son para La Cámpora.

En la vereda opuesta, “Juntos”, que lleva a Facundo Manes como precandidato a diputado nacional; presentará a Claudio Rossi: intendente de Rojas, cercano a Maximiliano Abad, en primer lugar. A Viviana Dirolli, radical de la ciudad de Salto, Julio Pasqualini, concejal de Juntos por el Cambio de San Nicolás, María Belen Malaisi, consejera escolar de San Andrés de Giles, Darío Saccani, dirigente de Pergamino, Gabriela Morrow, presidenta del Concejo Deliberante de San Antonio de Areco, Juan Martín Genoud, ex Secretario de Gobierno de Baradero, Alejandra Paz, Bernando Braña, funcionario y ex concejal de Arrecifes e Irene Guehenneuf, concejal de nuestro distrito.

Por lo tanto, de las dos fuerzas mayoritarias, Guehenneuf es una de las zarateñas que irá por una banca provincial.

Dentro de la interna de la oposición, y que apoya a Diego Santilli, los precandidatos a diputados bonaerenses son; Santiago Passaglia, actual Senador provincial de Juntos por el Cambio; María Paula Bustos, concejal de Juntos por el Cambio en Pergamino, Matías Ranzini, diputado provincial de Juntos por el Cambio, y cercano al presidente del bloque PRO en Diputados de la Nación, Cristian Ritondo. De esta forma, Ranzini buscará su reelección y será el segundo precandidato zarateño que aspire a una bancada. La lista la completan Fernanda Antonijevich. Ex intendenta de Baradero, y actual pro Secretaria Legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense; Ignacio Matteucci, concejal de Juntos por el Cambio de San Nicolás, Fernanda Astorino: Secretaria de Gobierno de Capitán Sarmiento, Andrés Adrioli, de Pergamino, Mara Lorena Kolberg, funcionaria del intendente de Ramallo, Gustavo Perie; Miguel Amadeo, jefe de Gabinete de la administración de Francisco Ratto (San Antonio de Areco); Lucía Braccia, militante Pro de Pergamino y Sebastián Pastor, el tercer precandidato de nuestra ciudad a una banca provincial.

Finalmente, la otra dirigente local que firmó para acceder a una banca provincial como diputada en primer lugar por la Segunda Sección Electoral es Stella Maris Mendaño, ex concejal local, por la lista de Florencio Randazzo, en el espacio denominado “Vamos con Todos”.

Irene Guchenneuf (Juntos).

Stella Mendaño (Vamos con Todos).

Sebastián Pastor (Juntos)

Matías Ranzini (Juntos).

