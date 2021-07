Puerto Nuevo se consagró campeón del Apertura

CAMPANA.- En la tarde de ayer en el barrio Don Francisco, Puerto Nuevo venció 1-0 a Centro Español, por la 10ª fecha del Campeonato Apertura de Primera “D” 2021 y se consagró campeón obteniendo el derecho a jugar la final con el ganador del Clausura por el primer ascenso a Primera “C”.

Mario Godoy para los campanenses en el último minuto de juego marcó el gol del triunfo Dirigió el árbitro Fabián Jaimes de regular actuación. El cotejo se jugó en el estadio “Carlos Rubén Vallejos” del “auriazul”.

EL PARTIDO

Puerto Nuevo logró el gran objetivo de quedarse con la victoria en forma agónica y con ello la consagración como ganador del Torneo Apertura. En un partido donde el técnico Gastón De Armas puso en cancha la misma formación titular por sexto partido consecutivo lo que demuestra el gran y eficiente rendimiento que ha tenido a lo largo de todo el certamen con una campaña sobresaliente sumando ocho triunfos y dos empates, sobrados méritos para alcanzar el objetivo una fecha antes del final del torneo.

Fueron buenos e intensos los primeros minutos del “auriazul” con una presión bien alta salió a tomar la iniciativa del cotejo y al minuto avisaba con un cabezazo de Samaniego que pasó al lado del palo derecho, la respuesta de la visita llegó rápidamente con un cabezazo de Barrios y un remate de Oli-vetti ambos desviados y en la segunda llegada el “portuario” se volvió a acercar con un re-mate de Lojda. El partido se fue haciendo más equilibrado ya que la visita fue ganando metros en el terreno y lo fue complicando más de lo previsto al local, al que le costaba gene-rar situaciones y no lograba repetir las últimas actuaciones de local. Así y todo Puerto se perdió la apertura cuando Lojda no pudo conectar un centro de Ritacco y antes del cierre de la etapa, pero fue Español el que casi convierte con un disparo de Martínez apenas desviado.

En el segundo tiempo el partido no cambió demasiado, Puerto no le encontraba la vuelta al buen planteo realizado por su rival que le siguió jugando siempre de igual a igual y además ambos elencos fueron bajando bastante el ritmo sintiendo el desgaste antes realizado y el juego se hizo más luchado y friccionado, trabado y con pocas situaciones. Así las mejores aproximaciones del local fueron mediante un remate de Moreno que contuvo Albano y dos intentos de Martínez desviados mientras que Balbuena le tapó el gol a López. Pero cuando no quedaba más tiempo en el sexto minuto de descuento y tras un centro al área llegó el remate de Godoy que se desvió en un defensor y se metió en el ángulo superior derecho del arquero para desa-tar toda la euforia y el grito más esperado… Dale campeón!

El festejo de los jugadores de Puerto Nuevo campeones del Torneo Apertura 2021.

Comparte esto: Twitter

Facebook