“Tenemos expectativas de que aumente la producción y sostener el empleo”

La industria metalúrgica estuvo afectada desde el inicio de la pandemia del Covid-19, ya que sus ventas están relacionadas al sector energético y a la movilidad urbana, que decayó a nivel global.

De manera particular, TenarisSiderca trabaja al servicio del petróleo y del gas, y a raíz de ello el 2020 fue un año para el olvido en las cuentas de la compañía.

No obstante, durante este 2021 confirmaron que están viendo una recuperación de la actividad que, si bien está lejos de los niveles normales de la actividad, configura un escenario determinado como parámetro en pos recuperar los valores productivos pre-pandemia.

Precisamente, antes de la pandemia, la producción de la planta radicada en Campana era de 70 mil toneladas mensuales. Luego la producción cayó a cero pero se fue recuperando paulatinamente a 20 mil toneladas y hoy está operando por encima de las 50 mil toneladas.

El 70% de lo que produce Tenaris se exporta, con lo cual las mejoras en los números de producción de la planta ubicada en Campana, se deben a lo que tracciona el mercado internacional.

“Estamos entre 50 y 60 mil toneladas mensuales, y por supuesto que estamos muy por debajo de lo que puede producir la planta. Tuvimos meses, el año pasado, de apenas 18 mil toneladas; y esto generó que se resintiera mucho la estabilidad laboral. Afortunadamente el esquema de suspensiones acordado con la empresa morigeró el impacto pero claramente tuvimos una merma importante en el poder adquisitivo de los compañeros”, expresó el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Campana-Campana, Abel Furlán.

“Nuestro objetivo es sostener la empleabilidad ante un escenario muy complejo, que nos costó mucho esfuerzo. No obstante, Argentina tiene expectativas de mejorar en el sistema energético con Vaca Muerta pero es una apuesta a mediano plazo. Lo concreto es que, de momento, no tenemos actas de suspensiones acordadas con la empresa y la idea es continuar acompañando, con trabajo, la recuperación de la planta. Tenemos expectativas de que aumente la producción y sostener el empleo”, concluyó el dirigente metalúrgico.

