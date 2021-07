Desde la oposición piden informes por el agua y la energía eléctrica

El bloque de concejales Juntos por el Cambio ingresó varios pedidos de informes para que el Ejecutivo municipal detalle si está realizando inversiones en servicios públicos. Aparte, si como entidad concedente de la energía eléctrica, está controlando las inversiones en la red eléctrica, teniendo en cuenta tres cortes grandes acontecidos durante este mes y con amplios tiempos de reposición del servicio.

Por un lado refieren a las declaraciones del intendente Osvaldo Cáffaro sobre la posible contratación con la firma Veolia para la prestación del servicio de agua: “este cuerpo deliberativo desconoce la existencia y el detalle de la supuesta contratación con la empresa Veolia que habría celebrado con el Municipio, y los pormenores del por qué la empresa prestadora del servicio técnico del servicio público de Aguas (Aysa) en el partido de Zárate, no lo seguiría prestando así como tampoco si ésta nueva supuesta contratación prestaría otros servicios relacionados con saneamiento y residuos”, reclamaron los ediles.

Cabe recordar que días atrás, el jefe comunal fue muy crítico de la empresa Aysa por retirarse de Zárate en este contexto de pandemia: “el gobierno anterior tomó la determinación de excluir a Zárate del área de cobertura de AySA y esta decisión limitó la presencia de la empresa a una guardia mínima y un laboratorio. Con el cambio de gobierno tenía la esperanza que AySA volviera a prestarnos su servicio, pero lamentablemente no sucedió. Ahora se retira definitivamente, ni siquiera dejan la cloración del agua ni el laboratorio. Que nos hagan esto a los zarateños en plena pandemia es muy preocupante, es una decisión errónea y hasta tiene un grado de malicia. Estoy muy enojado con esta situación. Pero lo vamos a revertir una vez más con nuestros recursos”. había señalado el jefe comunal.

Y adelantó que adelantó que desde la Municipalidad firmarán un convenio con la empresa Veolia “que es una de las empresas más grandes del mundo en agua y saneamiento. Seguiremos mejorando el servicio que es tan vital para nuestra comunidad”.

Es por ello que los concejales elaboraron un Pedido de Informes para que se detalle “si existe contrato celebrado o no con una empresa privada a los fines de la prestación del servicio de aguas; y en caso afirmativo, detalle las tareas relacionadas con el servicio técnico en el marco de la prestación del servicio de aguas que brindaría dicha empresa en el partido de Zárate. En caso afirmativo, acompañe toda documentación relativa a la contratación efectuada; de existir contratación, informe costos aparejados, formas y plazos de la contraprestación, recursos humanos y/o materiales que serían puestos a disposición”, expresa el pedido.

Por otro lado, que se informe si la deuda que con Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA S.A.), ($1.394.748) finalmente fue abonada. Finalmente le consulta los motivos de retiro de la empresa del Partido de Zárate.

RECLAMOS POR EL SERVICIO ELECTRICO

En otro expediente, los concejales de Juntos por el Cambio reclaman sobre el servicio de luz, y si el Municipio como entidad concedente del servicio está controlando y siguiendo las inversiones de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ).

Además, se hacen eco de los reclamos efectuados por vecinos de los Barrios 8 de Septiembre, 9 de Julio y 8 de Marzo, de la ciudad de Lima, para verificar si se están realizando las tareas de tendido de red eléctrica en los barrios mencionados; los motivos por los cuales se interrumpieron las obras comenzadas en el barrio 8 de septiembre; 3 y si se realizó un relevamiento para conocer la cantidad de familias en esta situación.

PIDEN LA REPARACION DE PERDIDAS DE AGUA

Por último, los ediles reclaman el arreglo de las siguientes filtraciones de agua, en Córdoba 560, en la calle Darwin 96, en la calle Rio colorado 85, en Perito Moreno 120 y en Francia 1418, la cual inhabilita el tránsito de la vereda.

