Se inicia la vacunación libre para los mayores de 18 años

A partir de hoy viernes, habrá vacunación libre contra el Covid-19 para los mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires; es decir que no se requiere inscripción previa.

La condición es que no hayan recibido ninguna dosis, y así, recibirán la vacuna si cuentan con el DNI, un recibo de sueldo o un certificado que acredite su condición de priorizado.

La denominada “vacunación libre” ya rige en la provincia para las embarazadas y todos los mayores de 25 años. Además, todo aquel que haya perdido el turno de la primera dosis puede concurrir ahora a cualquier vacunatorio de la provincia y recibir su dosis.

La persona no necesariamente deberá ir al vacunatorio donde originalmente fue citado, sino que puede concurrir a cualquier punto en el que se aplique la inmunización “con la constancia de que tenía turno y lo perdió”.

El 75,2 por ciento de la población a partir de los 18 años ya inició su esquema de vacunación contra el coronavirus, según los últimos datos oficiales sobre el avance del plan de vacunación contra la Covid-19 difundidos este jueves.

Según cifras oficiales cuentan con una dosis el 90,1% de quienes tienen 60 años o más, y el 88,8% de las personas con 50 o más años.

Los datos muestran que comenzaron su esquema de inoculación el 88,1% de las personas entre 55 y 59 años, al igual que el 85,3% de los pertenecientes a la franja etaria entre 50 y 54 años; el 81,8% de los que tienen entre 45 y 49, y el 83,4% del siguiente grupo, entre 40 y 44 años.

También recibieron la primera dosis el 77% de las personas entre 35 a 39 años; el 70,5% de quienes tienen entre 30 y 34; el 60,6 % de la franja etaria entre 25 y 29, al igual que el 46,8 % del grupo de 18 a 24 años.

En cuanto al esquema completo de vacunación, con las dos dosis, ya lo tienen el 62,7% de los mayores de 70 años; el 51,2% de las personas con 60 años o más, y el 38,6% de las personas a partir de los 50 años.

Asimismo, el 20% de la población con 18 o más años ya cuenta con las dos dosis.

Desde hace cuatro semanas, el plan de vacunación avanza con un ritmo de aplicación semanal de más 2.300.000 dosis, según los datos oficiales.





Comparte esto: Twitter

Facebook