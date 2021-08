No habrá internas en el Frente de Todos: se oficializó sólo la lista de Aldo Morino

La Junta Electoral del Frente de Todos oficializó ayer las listas de precandidatos a legisladores nacionales y provinciales y concejales para cada una de las secciones electorales.

En Zárate, finalmente, no habrá internas ya que la única lista oficializada es la encabezada por Aldo Morino, que representa al intendente Osvaldo Cáffaro y su partido Nuevo Zárate, el Partido Justicialista y aliados. Así sucedió en otros municipios, donde “bajaron” a las otras listas internas que competían contras los jefes comunales actuales, ya que en los municipios donde gobierna el oficialismo, con excepción de José C. Paz, no habrá internas para la categoría de concejales.

De esta forma quedará una única lista que irá pegada al tramo provincial y nacional. Los intendentes se aseguran que para la elección general no habrá fusión de candidaturas y los espacios que presentaron una lista propia el último sábado podrán pedir ahora lista corta para competir.

De esta manera, la propia junta descartó la lista encabezada por Lucas Castiglioni, referenciada en el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y la senadora provincial Agustina Propato, y la nueva agrupación integrada por jóvenes “Cerca”, cuya lista encabezaba Fernando Vaccaiani.

Lo que no lograron con el consenso los propios dirigentes políticos locales, finalmente lo hizo la propia junta electoral del Frente de Todos aduciendo falta de avales y otras observaciones que no cumplían con la ley electoral.

“Se ha procedido a controlar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los precandidatos; la presentación de las adhesiones a dichas candidaturas y la declaración jurada personal de reunir los mencionados requisitos”, señaló la Junta Electoral bonaerense del Frente de Todos que preside Hugo Curto.

LA LISTA

La nómina de precandidatos a concejales del Frente de Todos se compone de la siguiente manera; la encabeza Aldo Morino, de Nuevo Zárate. Lo sigue Vanesa Palermo, dirigente de Smata, que busca renovar su banca. En tercer lugar, Leandro Matilla, del Partido Justcialista; y Mónica Cabezas, también del PJ. El quinto lugar lo ocupa Ismael Ruiz Díaz, del Movimiento Evita; luego Gabriela Comunello, de Nuevo Zárate; Alejandro Escobin, Nuevo Zárate; Flavia Montivero, Barrios de Pie; Juan Biscardi, Frente Grande y Claudia Menéndez, representando al Partido Socialista. Los suplentes son; Adolfo Carlés, Partido Comunista; Belén Rivarola, Sindicato de Choferes de Camiones; Fabián Insaurralde, Nuevo Zárate; Marcela Acosta, Partido Solidario; Jorge López, Nuevo Zárate y Marcela Prino, Nuevo Zárate.

En cuanto al Consejo Escolar, la lista es encabezada por Fernández Zena, Daniel Poletti y Belén Turello. Como Suplentes están Nahuel Pinto, Micaela Bera y Gustavo Maidana.

BERNI “BAJO” SU LISTA PARA DIPUTADOS

El ministro Berni, decidió dar de baja la lista de precandidatos a diputados provinciales con la que pensaba competir en las primarias del Frente de Todos en la segunda sección electoral.

“La bajamos entendiendo que la otra lista contempla la unidad de todos los sectores del Frente de Todos. Seguimos pensando que se pueden tener ideas distintas y avanzar en el marco del Frente. Lo nuestro no era una negociación por lugares, sino dar una discusión política. Vamos a acompañar la lista y trabajar dentro del FdT”, dijeron vocerenos.

De esa manera, la única boleta del Frente de Todos en esa sección -que comprende a 15 distritos del norte de la provincia como Zárate será la que encabeza Naldo Brunelli, con representación de todos los sectores de la zona; la CGT, La Cámpora, intendentes, Frente Renovador y la CTA.

En las elecciones del 14 de noviembre, la Legislatura bonaerense renovará 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales, para lo cual el sábado se presentaron las precandidaturas en las ocho secciones en que se divide políticamente el territorio.

Como en el 2009, Aldo Morino vuelve a encabezar la lista de candidatos a concejales del intendente Osvaldo Cáffaro.

