Guelvenzú: “Acompaño a Matzkin por su preparación y capacidad”

El concejal de Juntos por el Cambio, Julián Guelvenzú, afirmó que apoyará la precandidatura de Marcelo Matzkin para ocupar un lugar en la conformación del nuevo Concejo Deliberante y llamó a “consolidar el equipo opositor que Zárate necesita”.

Guelvenzú, que este año termina su mandato, señaló que Matzkin “está preparado y tiene la capacidad para garantizar la representación de los que buscamos poner un límite a Cáffaro en nuestra ciudad”.

El actual concejal afirmó que no renovará una banca porque cree que “es necesario demostrar que todos tienen que tener oportunidades y nadie debe aferrarse a un lugar. Mi rol será el de acompañar a Marcelo, ampliando las bases de Juntos en nuestra ciudad, donde tendremos una nueva oportunidad de llegar al municipio en 2023 si la comunidad nos acompaña”.

“Construimos un equipo serio y fuimos los únicos que en estos años alzamos la voz con todos los temas que nos parecían incorrectos, pero también presentamos propuestas que quedaron cajoneadas por no tener mayoría. Cuando el equipo crece todos tenemos el deber de renovar las caras, las ideas y el enfoque para que nuestro vecino se sienta bien representado”, agregó Guelvenzú.

Por último sostuvo: “Estoy caminando Zárate y Lima con Marcelo igual que cuando fui candidato, y me siento orgulloso de las incorporaciones en la lista como Fanny Rodriguez Schatz, el doctor Alejandro Cracco, Hernán Bochini, Mario Espinosa y todos los que nos acompañan desde los diversos lugares, para hacer un Zárate mejor”.

Comparte esto: Twitter

Facebook