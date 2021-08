“Cada vez que el municipio hace obras en campaña”

El precandidato a concejal de Juntos, Marcelo Matzkin, se refirió al deterioro que encuentra en cada barrio que visita.

“Si vemos las calles que están rotas hoy, muchas de ellas son de las obras que el Municipio hizo de apuro antes de la última campaña electoral. Gobernar es hacerlo durante todo el mandato, no sólo cuando la gente está en vísperas de ir a votar. El Municipio pasa en campaña y después se olvida de los vecinos”, dijo

Matzkin, quien encabeza la lista de Diego Santilli, planteó que “el Municipio siempre sale en vísperas de las elecciones a hacer obras de maquillaje para ´mostrarle´ a la gente que hace, pero lo que ve el vecino es que se rompen al poco tiempo, o porque están mal hechas o porque se gasta el dinero en materiales de baja calidad.”

En su recorrida por el Centro y por barrios Zárate, Villanueva y Pro Tierra, afirmó que “hoy estamos ante una situación que los problemas del centro son los mismos problemas que en los barrios: inseguridad, falta de agua y obras sin hacer o mal hechas. Las calles son un desastre, sean de asfalto o de tierra, el Municipio pasa en campaña y después se olvida. Quienes no nos debemos olvidar somos los vecinos que tenemos la herramienta del voto para revertir esto.”

Matzkin enfatizó: “la parálisis de obras se debe a que el Municipio ya le tomó el gusto al poder, seguramente ahora van a activar como propaganda política, pero no se solucionaron ni los temas de las calles, ni las obras hidráulicas para que el agua drene, ni los problemas del agua”, a lo que agregó: “el problema del agua no es sólo la falta en algunas zonas, sino que no tenemos acceso a las muestras de laboratorio que se deberían hacer de forma periódica para ver si son aptas para el consumo humano.”

Según contó, en diferentes barrios las críticas a la actual gestión son las mismas: cuadras y veredas llenas de agua que dificultan el tránsito de los vecinos de a pie y de quienes van en vehículos, y mientras tanto dentro de los hogares o no hay presión o directamente hay falta de agua.

“Necesitamos que la gente nos acompañe para poder ampliar las bancas del Concejo Deliberante, así el oficialismo no nos frena más los pedidos que hacemos para que se resuelvan estos problemas”, finalizó Matzkin.

Marcelo Matzkin continúa sus recorridos.

Comparte esto: Twitter

Facebook