Cynthia Hotton visitó Zárate para presentar a sus precandidatos

La agrupación “+Valores” disputará las Primarias del mes entrante centralizando su campaña en la figura de la dirigente evangélica Cynthia Hotton, primera candidata a diputada de la lista bonaerense. “Los pastores y las iglesias sufrieron mucha persecución en este tiempo, con sus iglesias cerradas, la ley del aborto, pastores que fallecieron por estar cerca de la gente. Todo eso hace que hoy se encuentren muy movilizados”, comentó en su visita de ayer a nuestra ciudad.

La exdiputada macrista, que encabezó marchas contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, pretende armar un “bloque religioso” en el Congreso, a favor de los “valores cristianos y católicos”, como hay en otros países de américa latina, como por ejemplo en Brasil.

Y para lograrlo salió a disputarle el voto “religioso” a su excompañero de lista presidencial Juan José Gómez Centurión, por ser “autoritario” y muy enfocado en su agenda “nacionalista”; y cuestionó que José Luis Espert haya dinamitado el Frente Vamos, donde estaban juntos los sectores liberales y conservadores de la provincia de Buenos Aires.

“Yo fui una de las principales promotoras del Frente Vamos, que íbamos a hacer una interna entre candidatos de centro derecha. Pero él (Espert) fue muy dubitativo para definir candidaturas, él quería ir con Cambiemos y nosotros no. Cuando quiso volver, no definía si íbamos a una interna, pese a que habíamos resuelto eso hace más de un año. Y entonces, como somos bastante distintos a Espert, definimos ir solos, con un mensaje claro a nuestro votante”, planteó Hotton.

En cuanto a Gómez Centurión, con quien salieron quintos en las pasadas elecciones presidenciales, con 670.000 votos en las PASO y casi medio millón de votos en las generales en todo el país, Hotton dijo: “Tiene un estilo muy autoritario y prefirió profundizar ese mensaje nacionalista, que no representa nuestro discurso, que tiene que ver con la doctrina social cristiana. Si él quiere ir hacia el lado más militar, nacionalista, está bien, porque el electorado quiere ver una identidad clara de los candidatos”.

A diferencia de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde hay una sola lista fuerte a la derecha de Juntos por el Cambio, encabezada por Javier Milei; en la provincia de Buenos Aires hay tres listas que compiten por el voto liberal y conservador, que encabezan Hotton, Espert y Gómez Centurión.

Hotton aseguró que sus encuestas le dan una intención de voto de 2,6% y que planean llegar al 4% en las PASO, “porque el 19,3% de la provincia de Buenos aires es evangélico y en el Conurbano aumenta ese porcentaje al 22% de la población”, sostuvo la dirigente que ayer visitó nuestra ciudad para presentar a su lista local y para charlar acerca de sus propuestas con pastores evangélicos y referentes barriales.

Por último, Hotton se mostró muy crítica de Alberto Fernández, cuyo gobierno es, “totalmente improvisado”. Tuvieron un muy mal manejo de la pandemia, no solo en la adquisición de las vacunas, donde la tardanza produjo muchas más muertes, sino que además cerraron la economía, terminando de fundir a un montón de sectores, que no los están cuidando”, concluyó la dirigente política, referente de “+ Valores”.

PRECANDIDATOS EN ZARATE

La lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares en Zárate se conforma de la siguiente manera: Orlando Fernández, Débora Afonso, Nicolás Vega, Verónica Blanche, Daniel Cufré, Johana Duete, Sergio Pacheco, Mariana Cuenca y Ana Díaz. Suplentes; Juan González, Carina Rosales, Leonardo Bello, Silvia Harasymon, Jorge Ríos y Yamila Vela. Consejeros Escolares; Paola Piñero, Federico Rodríguez y Carina Olano. Suplentes; Jorge Romero, Micaela Fernández y Mauricio Harasymon.



La presentación de los precandidatos de + Valores, con Orlando Fernández, que encabeza la lista a nivel local.

Comparte esto: Twitter

Facebook