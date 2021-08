Cáffaro busca avanzar en un convenio con Veolia

Días atrás el intendente Osvaldo Cáffaro informó sociales que mantuvo una reunión con autoridades de la firma Veolia en el marco de gestiones en torno al servicio de aguas y cloacas en la ciudad.

Desde el pasado verano vecinos de distintos puntos de la ciudad se encuentran reclamando por problemas con la presión de agua. A esta situación, se suma la reciente partida de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos que conduce Malena Galmarini, que realizaba un importante soporte técnico en la materia y ya no realizará trabajos en la ciudad.

En ese contexto, el Jefe Comunal se reunió con la empresa transnacional francesa que desarrolla su actividad en torno a tres ejes: la gestión del agua, la gestión de residuos y la gestión de energía.

En el año 2017, una comitiva integrada por los concejales Pablo Giménez, Silvio Zúrzolo y los miembros del ejecutivo Eduardo Amado, Aldo Morino y Jorge Llaguno visitaron la ciudad de París para entrevistarse con autoridades de la planta Veolia donde fueron recibidos por Jean Pierre Temperville Director técnico en desarrollo y Benjamín Tarelli.

Aquel viaje a Europa se desarrolló con la idea de conocer el vínculo entre las centrales nucleares y las ciudades, pero la comitiva aprovechó para estrechar relación con la firma multinacional, que fueron la antesala al acuerdo logrado para que la empresa desarrolle distintas obras orientadas a la gestión de residuos en Zárate tras la compra del predio de Cóncaro por parte del Estado Municipal.

En esta ocasión, la reunión con directivos de Veolia no fue para hablar de residuos, sino del servicio de agua. “Estamos en camino hacia la firma de un convenio, necesitamos una empresa de ese nivel que nos acompañe. Vamos a revertir sin lugar a dudas lo que se ha ido degradando el servicio”, dijo Cáffaro a LA VOZ.

“Teníamos las expectativas de que vuelva Aysa, no sucedió eso, sino todo lo contrario. Terminó con una judicialización de una supuesta deuda que teníamos. Entonces emprendimos otro camino, que es para que la gente pueda tener un servicio de primera. Estamos trabajando día a día con ellos en un ida y vuelta para ver el tema de las pérdidas, el caudal de agua, y todo el servicio en sí, para poner el servicio en condiciones como se merecen nuestros vecinos”, agregó el Intendente.

Desde el Ejecutivo Municipal reconocen una parte de esa deuda, originada en el período anterior al 2015 por una inversión realizada por Aysa en la ciudad. La suma que reclama -ahora por vía judicial- la empresa que comanda Galmarini, ronda los 500 millones de pesos.

“Una parte de esa deuda es cierta, otra no. Es mucho dinero y el financiamiento iba a venir de parte del propio Estado Nacional, que era lo que se había hablado”, detalló Cáffaro y agregó: “Veolia nos acompañaría a Aguas de Zárate en el manejo del servicio, eso es una responsabilidad de la Municipalidad y de Aguas de Zárate. Lo que pasa es que nosotros teníamos otra capacidad de tomar el servicio con Aysa, por la magnitud de la escala. Por ejemplo, el laboratorio de análisis de Aysa analiza 90 ítems; nosotros no podemos tener ese laboratorio, es costosísimo. Todo forma parte de una escala del servicio, y de la mano de Veolia vamos a revertir esta situación”.

Aunque por el momento no se conocieron detalles sobre el convenio con la empresa, el Intendente ratificó que el documento deberá ser ad referéndum del Concejo Deliberante.

El intendente dialogó con LA VOZ sobre la situación del servicio del agua.

