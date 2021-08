Ultimo día del tren sanitario en Zárate

Ayer se llevó a cabo una nueva jornada del Tren Sanitario en la ciudad y en esta oportunidad se hizo presente el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, quien recorrió las instalaciones junto con la diputada provincial, Micaela Morán.

Hoy se llevará a cabo el último día de atención en Zárate y la formación luego partirá hacia la localidad de Lima para continuar con su itinerario.

La propuesta del Tren Sanitario fue desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Trenes Argentinos, con el propósito de acercar servicios de atención integral de salud a los vecinos de distintos puntos del territorio bonaerense.

En ese marco, Marinucci sostuvo que la formación está compuesta por dos coches reconvertidos que se encontraban en la provincia de Córdoba sin ser utilizados. En ese sentido, sostuvo que esta iniciativa fue realizada en la traza de la línea Roca, hasta Bahía Blanca; en la traza de la línea San Martín entre Pilar y Junín y ahora en la línea Mitre. “Estamos viendo el compromiso que tienen los vecinos de Zárate de inocularse, de venir a hisoparse aquellos que tienen algún síntoma, de vacunarse contra el Covid y la gran cantidad de niños y niñas que vienen con sus padres a avanzar con la vacunación calendario que está dando la provincia de Buenos Aires”, expresó Marinucci.

Al respecto, el titular de Trenes Argentinos agregó: “Aquí lo primero que tienen es una calidad de profesionales y una calidad humana de los que forman parte del sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires que están en este tren, en donde los van a estar asistiendo para controles médicos generales, pero también para realizar hisopados de antígenos que tienen la posibilidad de saber de forma inmediata si son portadores de Covid y avanzar con la inoculación. Hoy están aplicando la vacuna Sinopharm para aquellos que no hayan tenido la primer dosis”.

En la misma línea, celebró la gran presencia de vecinos que se acercaron para recibir su vacuna y manifestó que “es muy importante que todos aquellos que en algún punto no hayan tenido la decisión de vacunarse y no hayan sabido cómo hacer para inscribirse, vengan y se vacunen”.

Por su parte, la diputada provincial Micaela Morán sostuvo: “Venimos remarcando que a pesar de esta crisis el Estado está presente. Esta es una gran iniciativa de la Provincia, de Trenes Argentinos, también con la colaboración del Ministerio de Seguridad. Estamos muy contentos por la recepción, felicitamos a todo el personal de salud que está haciendo un gran trabajo. Hoy venimos a ver a todos esos vecinos que tienen la oportunidad de recibir la vacuna tan esperada; son nuestros vecinos y vecinas que estaban esperando esta oportunidad, tenemos que realzar este trabajo que complementa el gran plan de vacunación, tan exitoso, que avanza y siempre con el objetivo de cuidar a todos y todas”.

