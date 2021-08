Avanzan el nuevo barrio “Puerta del Sol”

El intendente de Campana, Sebastián Abella recorrió el proyecto inmobiliario “Puerta del Sol” y destacó la importancia de apoyar al sector privado en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios para seguir sumando infraestructura a la ciudad.

“Es una alegría poder ver cómo se está transformando esta zona que estuvo abandonada por mucho tiempo y los vecinos de Las Acacias requerían permanentemente mantenimiento y limpieza del Municipio. Hoy vive otra realidad muy distinta porque ya hay cerca de 200 lotes vendidos con servicios”, expresó el jefe comunal, que visitó el lugar junto a los desarrolladores Elio Di Girolamo y Mauricio Mafia, y el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses.

En tal sentido, manifestó la importancia de acompañar emprendimientos privados para potenciar su desarrollo como también trabajar mancomunadamente para dotar de la infraestructura que demandan los vecinos.

“Son terrenos que tienen todos los servicios que corresponden para poder desarrollar una vida digna como todos queremos tener. El déficit habitacional en el país en muy grande. Le agradecemos a los desarrolladores su compromiso y la seriedad con la que llevan adelante sus proyectos”, señaló.

Abella además consideró que este desarrollo inmobiliario es muy importante para la ciudad y, principalmente para el barrio Las Acacias, porque va a permitir en un futuro extender la red cloacal.

“La plusvalía que el Municipio le pide a las empresas que vienen a invertir tiene que ver con darles servicios a los barrios vecinos que fueron creciendo y desarrollándose sin los servicios completos”, reveló.

Y concluyó: “Desde hace más de cinco años administramos la ciudad y permanentemente estamos llevando las soluciones a los barrios que se fueron haciendo décadas atrás donde las gestiones anteriores y la Provincia no administraban la posibilidad de brindar a los vecinos los servicios esenciales”.

Sobre el proyecto inmobiliario, Di Girolamo explicó a su turno que se trata de 610 lotes que se preveían desarrollar en 4 etapas pero debido al éxito en las ventas se ejecuta en una sola. Conforme a ello, 160 ya tienen asfalto, agua y cloacas y, en otros 120, se avanza con la apertura de calles.

El desarrollador consideró “clave” el apoyo brindado por el Municipio para ejecutar la obra como también las gestiones para incluir el servicio de cloacas dentro del emprendimiento inmobiliario, obra que no estaba incluida y beneficiará también a vecinos de barrios linderos.

“Al comienzo del proyecto, la cloaca no estaba disponible, pero hicimos un gran trabajo junto al Municipio y ABSA para poder conectarnos a la planta de líquidos cloacales 2 y así lograr que tanto los vecinos de Puertas del Sol como de barrios cercanos tengan este servicio esencial”, enfatizó.

Según explicó, conforme a la Ley de Hábitat y por decisión del Municipio, la empresa realizará la ampliación de la planta cloacal 2 lo que permitirá extender su capacidad de tratamiento de 3.000 a 13.000 mil usuarios. “Trabajamos en equipo para que esto pase”, concluyó.

El proyecto inmobiliario se ejecuta sobre ruta 6.

