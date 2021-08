Los cambios para estas elecciones

El secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, afirmó que, frente a la pandemia de coronavirus, el objetivo para las elecciones de este año será reducir de 12 a 8 el número de mesas por centro de votación para evitar aglomeraciones y posibles contagios, y descartó que esa modificación pueda demorar tanto el escrutinio provisional como el definitivo.

Schimmel, señaló que con el fin de evitar contagios “se redujo la cantidad de electores y los tiempos de fila en los ingresos a los establecimientos y la cantidad de gente circulando en el lugar”, con lo cual en esta elección aumentarán aproximadamente en un 20% los centros de sufragio -habitualmente escuelas-, que dos años atrás fueron casi 15 mil.

“Hay cambios, pero no son drásticos, porque no hay cambio de legislación”, explicó el funcionario judicial, e insistió en que centralmente la idea es mitigar los posibles contagios en el marco de la pandemia “con menos mesas y menos gente para bajar el aforo” en los establecimientos de votación.

Consultado sobre si esos cambios pueden demorar el escrutinio definitivo, que está a cargo de la propia Cámara Nacional Electoral, señaló que “el problema es en los distritosgrandes, como en la provincia de Buenos Aires, donde se suele hacer en el Teatro Argentino, y ahora, debido a que la capacidad para esto es insuficiente, se sumará el Centro Cultural Pasaje Rocha”.

De todos modos, advirtió que “el escrutinio hay que hacerlo en un tiempo muy breve porque al haberse corrido la fecha de elección -inicialmente los comicios se iban hacer en agosto y octubre- quedó menos tiempo entre las elecciones primarias y las generales, con lo cual hay menos tiempo para el escrutinio definitivo y para la proclamación de listas”.

FACILITADOR SANITARIO

Además, explicó que para esta ocasión se creó la figura del “facilitadorsanitario”, una persona que dependerá del Comando Electoral y que “va a ordenar el ingreso para que hagan filas en el exterior y va a controlar que se cumplan las normasde ventilación e higiene y el uso de barbijo, que es obligatorio al momento de votación”.

HORARIO DE VOTACION

En otro orden, en relación a los detalles organizativos de estas elecciones, el horario de votación en todo el territorio nacional seguirá siendo el tradicional de 8 a 18 horas mientras que se votará en aproximadamente más de 17.000 establecimientos.

PUBLICACION DEL PADRON

El padrón es de unos 34.200.000 electores habilitados para votar y su conformación definitiva para estos comicios se publicará el viernes 13 de agosto próximo.

Sobre posibles cambios en los lugares asignados para sufragar, Schimmel recomendó a los electores hacer las consultas con anticipación porque este año se modificarán los lugares para votar de muchos electores debido a la reducción de la cantidad de mesas en cada establecimiento, con el objetivo de evitar aglomeraciones y potenciales contagios

RESIDENTES EN EL EXTERIOR

En cuanto a los residentes en el exterior, que totalizan unos 400.000, no votarán en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, y sí lo harán en las generales del 14 de noviembre.

EL NUEVO DNI

En tanto, consultado por la reciente puesta en marcha del DNI de sexo no binario y su impacto a la hora de votar, el funcionario judicial recordó que “el padrón impreso, desde que se hizo la unificación de mesas, no distingue en género masculino-femenino”.

“En el padrón impreso hemos prescindido del tema género, y en la consulta del padrón web estamos tratando de resolverlo a tiempo para los cuatro casos comunicados por el Renaper (Registro Nacional de las Personas), queson posteriores al cierre de novedades” del padrón, informó.

POSIBILIDAD DE FRAUDE

Consultado sobre posibles casos de fraude desde el retorno de la democracia, el funcionario judicial remarcó: “No, en elecciones nacional no, para nada. Nuestro sistema es muy robusto en temas de controles y de integridad. Hay controles de los partidos políticos, que se desconfían entre sí, y con un tercero que es un árbitro, en este caso la Justicia”, detalló.

Y en el mismo sentido insistió en que el formato de organización de los comicios nacionales en la Argentina “es muy fuerte” ya que “los partidos intervienen en los momentos claves y se controlan entre sí cuando se elabora el padrón, en cada mesa de votación poniendo fiscales, y al momento de abrir la urna, contar los votos y elaborar la documentación”.

Exceptuados de votar

Los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de Covid-19 o que tengan síntomas compatibles (“caso sospechoso”) con esa enfermedad, al igual que aquellos que sean “contacto estrecho” de otro contagiado, estarán autorizados legalmente para no votar en las elecciones de este año.

La misma excepción se aplicará para quienes integren grupos de riesgo que por indicación médica deban evitar los lugares con movimiento de gente, según determinó la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el artículo 11 de la acordada 83, en el que estableció un “protocolo sanitario” para la realización de los comicios en este contexto de pandemia.

Sin embargo, la CNE estableció que para el caso de las personas que pese a estar comprendidas en la justificación para no votar por alguna de las razones mencionadas vinculadas al coronavirus, quieran ejercer de todas formas su derecho a sufragar, entonces el juez electoral del distrito que corresponda deberá “determinar el procedimiento de emisión del voto”.

Estas decisiones fueron adoptadas por la Justicia Electoral y regirán para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y para las generales del 14 de noviembre, la primera convocatoria a las urnas que en la Argentina se realizará en el marco de la pandemia para elegir 24 senadores y 127 diputados.

En este marco, la CNE dispuso que en caso de que un ciudadano “exija ejercer su derecho al sufragio” a pesar de estar en aislamiento por contagio confirmado o sospechoso de Covid-19, el juez federal electoral del distrito “determinará el procedimiento de emisión de voto”, para lo cual “deberá garantizar las medidas de higiene y distanciamiento adecuadas” para “garantizar la salud de las demás personas”.

En cuanto a los ciudadanos que tengan un PCR positivo confirmado, síntomas compatibles con Covid o hayan estado en contacto estrecho con alguien cursando la enfermedad y que, por lo tanto, no quieran sufragar, podrán tramitar el justificativo de no emisión del voto a través del portal web de la Cámara, en la sección de infracciones al acto electoral.

