La carrera por la intendencia de Zárate en 2023: cuatro mujeres con chances de presentarse a la elección

Más allá del escenario político de este año, con las elecciones legislativas, el clima electoral emociona a muchas personas que ya comienzan a jugar adivinando quiénes serán los postulantes para el 2023, en la carrera para ser intendente. Si bien es un horizonte aún lejano, las alianzas evalúan posibles escenarios y la posibilidad de que dirigentes comiencen a mostrarse durante los próximos dos años en función de lo que ocurra en las legislativas de este año.

En este sentido, y a juzgar por las ambiciones de cada espacio y los candidatos que se mostraron con ansias de ocupar el “sillón de Rivadavia 751”, el podio de las principales candidatas hay varias mujeres, teniendo en cuenta que el intendente Osvaldo Cáffaro no se podrá volver a presentar como candidato porque por está vigente una ley que limita las reelecciones indefinidas de funcionarios públicos.

PATRICIA MOYANO, SANDRA PARIS, AGUSTINA PROPATO Y MICAELA MORAN

Una de ellas es la esposa del intendente, Patricia Moyano; este año se vence su mandato como diputada provincial y no ocupó lugares en la lista de legisladores provinciales para esta elección. Si bien Moyano ha ocupado espacios de poder en política cada vez más determinantes, voces municipales indican que es la candidata “natural” para suceder a su marido; como ocurre en otras localidades. Tal es el caso de La Matanza con Fernando Espinoza, quien fue intendente durante diez años y luego lo sucedió su esposa, Verónica Magario, quien dejó su cargo comunal para asumir como vicegobernadora de la provincia.

Otro nombre que suena es el de Sandra Paris, militante radical y actual diputada provincial que no renovará su banca en Juntos. A Paris se le vence el mandato como legisladora bonaerense este año y por la misma ley que limita las reelecciones de funcionarios públicos, no puede volver a presentarse para el mismo cargo. Su aspiración era saltar a una bancada nacional pero en el frente Juntos hubo muchos nombres para pocos lugares.

Tanto Moyano como Paris dejarán sus lugares en la legislatura bonaerense y tendrán dos años por delante sin ningún cargo; algo que no ocurría hace tiempo, pero anticiparon que seguirán militando cada una en su espacio político; Paris con el comité local de la UCR en el frente Juntos, y Moyano con la agrupación vecinalista de Nuevo Zárate en el Frente de Todos.

Luego aparece el nombre de Agustina Propato, la actual senadora provincial que consiguió un lugar para ser diputada nacional tras las negociaciones que logró llevar a cabo el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, su esposo; del riñón del kirhcnerismo. Propato ha mostrado su interés en ser intendenta de Zárate aunque su salto al Congreso Nacional fue toda una sorpresa para propios y extraños, así que sus ambiciones locales dependen de su camino en la Cámara.

Finalmente suena otro nombre en esta carrera política, y es el de otra mujer; Micaela Morán; su trayectoria marca que el objetivo a la intendencia puede ser el paso “obvio” ya que fue concejal, diputada provincial y a partir del año que viene podría asumir una banca de diputada nacional, ya que fue incluida en la lista de precandidatos a través de su vínculo político con el Frente Renovador de Sergio Massa. Si bien ocupa el lugar 17 en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, tiene chances de ocupar una banca ya que muchos integrantes luego asumen cargos en los Ejecutivos provinciales o nacionales, piden licencia para seguir en sus cargos y de esta manera puede ir subiendo para alzarse con una banca.

Por lo tanto hay cuatro mujeres con ambiciones políticas importantes cuya decisión para ir por la intendencia no generarían ningún tipo de sorpresas ya que tienen trayectoria, un equipo de colaboradores y profesionales detrás de cada una, experiencia legislativa y son conocidas a nivel local.

Ley de reelección

En el 2016 el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la Ley Nº 14.836, eliminó la reelección indefinida para los intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Estos quedarían habilitados únicamente para una reelección; y para disputar nuevamente el mismo cargo, deberían dejar pasar un mandato.

El espíritu de esta ley busca prevenir la concentración de poder por vía de la limitación a la reelección indefinida, y que siempre sean “los mismos nombres” quienes ocupen cargos de poder en las intendencias, en las bancas y en los concejos deliberantes. Es el caso del intendente Cáffaro, de la diputada provincial Sandra Paris, de la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Laura Allemann, y de la presidenta del Consejo Escolar, Mariana Vargas.

De mantenerse la norma tal como está escrita, quienes fueron electos en 2015 y reelectos en 2019, no podrán presentarse en el próximo turno electoral. Este “inquieto” grupo lo componen alrededor de 95 intendentes entre quienes se pueden encontrar tanto oficialistas como opositores. Algunos de ellos han empezado a deslizar la idea de forzar un nuevo período en 2023 mediante una reinterpretación de la norma.

Diferentes intendentes que entran en esta categoría, están evaluando realizar una presentación judicial ya que el foco crítico de la ley está puesto en una cuestión de interpretación, de cuándo debería operar la ley. “La cláusula transitoria no puede ser retroactiva. La ley toma como primer mandato de los legisladores el del año 2013 y para intendentes a los electos de 2015, es decir legisla para atrás, y además pide más requisitos que la Constitución”, afirmó una abogada funcionaria del Ejecutivo municipal.

En la Cámara de Diputados provincial, hasta el momento, no hay ningún proyecto de ley presentado para modificar la normativa vigente. Sin embargo, el propio presidente Alberto Fernández, se mostró a favor de la reelección indefinida de intendentes.

