Marisa Núñez: “Esta lista tiene honestidad y trabajo”

La precandidata a concejal de “Juntos”, Marisa Núñez, indicó que todos los precandidatos de la lista que encabeza Luis Rannelucci coinciden en la visión de querer un Zárate mejor.

“En esta lista todos coincidimos en algo que es la democracia; tenemos diversidad de ideas las cuales son escuchadas y respetadas”, afirmó Marisa Núñez y continúo diciendo: “Con Luis participamos juntos en la última interna de la Unión Cívica Radical con la idea compartida de que el partido debía volver a las bases de la democracia de Raúl Alfonsín; se debía volver a respetar la carta orgánica, se debía volver a realizar asambleas; por eso fuimos juntos a la interna y a partir de ese momento una briza avivó el fuego de la militante y por ese motivo acepté acompañarlo en estas PASO del próximo 12 de septiembre, mes de muchos sentimientos teniendo en cuenta que recordaremos también la figura del Dr. Pablo Manca, un histórico del radicalismo local”.

En relación a su paso por el partido Marisa comentó “me había retirado por una cuestión de lealtad, honestidad, por los principios de la UCR que están basados en la democracia y cuando ves que no está pasando, cuando ves que hay imposición y no debates, cuando empiezan a caducar las bases que sostienen a la Unión Cívica Radical hay que dar un paso al costado” y remarcó “cuando predominan los intereses personales, cuando de la UCR se hace una Pyme de 4 personas te tenes que retirar”.

La lista que encabeza Luis Rannelucci en la interna de “JUNTOS” según las propias palabras de Marisa Núñez “tiene honestidad, gente de todos los sectores de la sociedad y el trabajo, y coincidimos en la visión de que queremos un Zárate mejor. Queremos dar el paso sin mirarnos los pies, mirando a nuestro alrededor”.

“Estamos comprometidos desde hace mucho tiempo, lo hacemos anónimamente; la solidaridad es nuestra bandera” comentó la pre candidata a concejal y agregó “Luis desde su profesión de La Quiaca al Sur, con el tráiler odontológico, en los lugares más pobres, al igual que otros integrantes de la lista en pequeños lugares de la ciudad colaboramos desinteresadamente con la sociedad”.

La mayoría de las personas que integran la lista “nos identificamos con nuestros próceres, en menor escala y humildemente, con el Dr. Arturo Illia, Raúl Alfonsín, Florentina Gómez Miranda y Pablo Manca, a nivel local, todos ellos nos dejaron una enseñanza: ayudar al otro”.

Para finalizar Marisa Núñez agradeció “enormemente a Luis Rannelucci por haberme convocado a acompañarlo y espero que los correligionarios que entiendan mi mensaje de solidaridad me acompañen. Les pido que nos den esta oportunidad de dar el paso para que dentro del Concejo Deliberante vuelva a flamear la bandera de la democracia”.

Los precandidatos a concejales Julián González Lartigue, Luis Rannelucci y Marisa Núñez.

