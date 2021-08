Comenzó a funcionar el nuevo centro de vacunación en Villa Carmencita

En la jornada de ayer comenzó a brindar atención el vacunatorio que se instaló en la Sociedad de Fomento de Villa Carmencita, en calle Rawson 1563, luego de que mudaran a ese punto las instalaciones de Punto Ioma que funcionaba en la sede del gremio Suteba.

Esta gestión tiene que ver con la posibilidad de brindarle un mejor espacio y mayores comodidades a los vecinos que se acercan a recibir su vacuna, dado que la infraestructura del lugar permite esperar la dosis bajo techo y sentados, así como también, ofrece espacio para estacionamiento.

Fuentes de la Secretaría de Salud Municipal que estuvieron presentes durante la primera jornada de funcionamiento, señalaron que el vacunatorio desarrolló su actividad con normalidad.

A través de una gestión conjunta entre la Municipalidad y Ioma se dotó al espacio de conectividad, lo cual resulta fundamental para la carga de los pacientes, así como también se instalaron cámaras de seguridad preventivas para el control de las heladeras que almacenan las vacunas.

Según detallaron desde la cartera de salud local, la turnera provincial asignó 230 turnos. Asimismo señalaron que aquellos vecinos que durante los días pasados hayan tenido su turno y no hayan podido vacunarse se acerquen para gestionar la reprogramación. Al respecto agregaron que el objetivo es seguir con el cronograma de libre vacunación de las personas mayores de 20 y de aquellas entre 13 y 18 años con comorbilidades.

LAS VACUNAS SON OPTATIVAS

El Gobierno recordó que la vacunación contra el coronavirus es “optativa” y rechazó el carácter punitivo que desde la Unión Industrial Argentina (UIA) plantearon para que apliquen las empresas a los empleados que desistan de inmunizarse.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero sostuvo este jueves que “no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas”, al rechazar la iniciativa del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien había planteado que las empresas no abonen los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus.

En igual sentido se expresó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien restó importancia a los dichos del dirigente empresario al considerar que “la mayor parte de la población argentina entiende la importancia de la vacunación”.

El ministro coordinador destacó que “Argentina es uno de los países que más viene vacunando”.

En este sentido, precisó que “en la actualidad tenemos una cobertura del 80 por ciento de mayores de 18 que ya tienen al menos una dosis contra el coronavirus, lo que en breve se completará”.

“Así que hay una gran aceptación, y por otra parte, no puede haber una política económica, o de sanción, si la vacuna es optativa”, insistió el funcionario nacional.

El parte Covid

Durante la jornada de ayer, el parte oficial confirmó la detección de 39 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 35 corresponden a Zárate y 4 a Lima. No se reportaron muertes.

También se informó el alta médica de 29 personas, se detectaron 159 eventos sospechosos y se descartaron 119 tras conocerse los resultados de laboratorio.

En la actualidad, Zárate tiene 778 casos positivos activos y desde el inicio de la pandemia hubo 15.214 contagios, 14.060 recuperados y 376 fallecidos.

EN CAMPANA

En el parte de Campana se informaron 22 nuevos casos de Coronavirus y una muerte. De esta forma, los contagios desde el inicio de la pandemia son 15.931 y los fallecidos 299.

EN EL PAIS

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 182 muertes y 13.369 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de casos desde el comienzo de la pandemia ascendió a 5.066.253 y los fallecimientos son 108.569.

En las últimas horas fueron realizados 140.564 testeos, con una positividad del 9,51%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 20.527.254 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 244.466 casos positivos activos en todo el país y 4.713.411 recuperados.

De acuerdo al parte, de momento en Argentina hay 3.623 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 51,6% y en el AMBA del 49,7%.

Del total de muertes reportadas ayer, 92 son hombres y 88 son mujeres. Dos personas, una residente en la provincia de Buenos Aires y otra residente en la provincia de Corrientes, fueron registradas sin datos de sexo.

POR PROVINCIA

De los 13.369 nuevos contagios reportados hoy, 2.964 son de la provincia de Buenos Aires, 830 de la ciudad de Buenos Aires, 339 de Catamarca, 328 de Chaco, 256 de Chubut, 1.390 de Corrientes, 1.822 de Córdoba, 298 de Entre Ríos, 235 de Formosa, 134 de Jujuy, 261 de La Pampa, 196 de La Rioja, 371 de Mendoza, 154 de Misiones, 237 de Neuquén, 370 de Río Negro, 341 de Salta, 325 de San Juan, 249 de San Luis, 79 de Santa Cruz, 900 de Santa Fe, 249 de Santiago del Estero, 47 de Tierra del Fuego y 994 de Tucumán.

