EL HCD repudió el accionar de los policías que atropellaron a un perro

El Concejo Deliberante el cuerpo de ediles aprobó una resolución en repudio al accionar de los efectivos policiales que atropellaron y mataron a una mascota en barrio Los Robles.

El hecho ocurrió el viernes 16 de julio y la secuencia quedó registrada a través de una cámara de seguridad, donde se observa la presencia de una perra que había salido a la vía pública acompañada por su dueña y, de un momento a otro, aparece en escena un móvil policial que, sin miramientos, acelera en dirección al animal y lo atropella, para luego darse a la fuga sin brindar asistencia.

Uno de los ediles que hizo uso de la palabra fue el concejal Marcelo Pastore, quien manifestó: “Celebramos esta decisión de repudiar este hecho criminal, pero no nos quedamos ahí. En este caso trasciende porque fue un móvil policial y fue filmada esta atrocidad, y un tenedor irresponsable que lo dejó en la calle”.

En la misma sintonía, Pastore cuestionó que “es corriente ver animales abandonados que corren bicis, motos, que muerden, es un tema serio de responsabilidad vial. No nos desviemos que no hay una política seria de control poblacional de parte del Ejecutivo. Desde el mes de febrero de este año no se le otorga el subsidio a la protectora de animales que está tomando un rol de Estado en este tema, está siendo el máximo exponente en el control poblacional de la ciudad y no se les da las herramientas para controlar este desbarajustes. Una asociación civil está trabajando más que el municipio”.

Por su parte, la concejal Maria Romero explicó que “se trataba de unos perros que habían sido sacados a la calle por su dueña, no estaban continuamente en la calle. Son perros bien cuidados que salieron a hacer su recreación. Esto se trata de la conducta de oficiales que tendrían que estar custodiando nuestras calles, nuestros vecinos. Es una actitud de personas que no tienen corazón y eso es lo que estamos repudiando”.

El texto del documento aprobado, que recibió el voto positivo de 19 concejales, expresa su “más enérgico repudio a los hechos inadmisibles que tuvieron lugar en el barrio Los Robles”y solicita al Ministerio de Seguridad a la Provincia de Buenos Aires que de intervención a Asuntos Internos para que tome las medidas pertinentes sobre las personas involucradas, y se arbitren los medios para que se capacite de manera obligatoria a los efectivos policiales sobre la Ley de Maltrato Animal.

El hecho fue grabado por cámaras.

