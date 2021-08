“Estar en los Juegos Olímpicos fue algo increíble”

Evelyn Silvestro estuvo participando en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 junto a Milka Kraljev en el bote del doble par peso ligero damas.

A su regreso de Japón, Evelyn tuvo que hacer el aislamiento obligatorio por arribar del exterior y como prevención del Covid-19.

Ayer estuvo en el Club Náutico Zárate donde la comisión directiva le entregó una plaqueta en reconocimiento a su participación en los Juegos Olímpicos.

En diálogo con un periodis-ta de Diario La Voz, Evelyn manifestó lo siguiente:

P: Bienvenida a tu ciudad y a tu club, Evelyn. Contanos tus sentimiento y lo que fue tu experiencia en los Juegos Olímpicos…

R: “La verdad que fue una experiencia increible.

Todo el mundo me decía ‘uhh, lo que vas a vivir’ y una vez que lo pude vivir me sentí super feliz porque estaba ro-deada de los mejores deportistas del mundo y eso te motiva mucho más para entrenar día a día y volver a plantearnos objetivos…”

P: Un año difícil este 2021, con interrupciones de entrenamientos de cara a una de las máximas, si no es la máxima, competencia a nivel mundial ¿Como tuviste que atravesarlo vos?

R: “Se nos complicó mucho el año pasado poder entrenar por éste tema de la pandemia y ya no entrenar una semana el cuerpo se desacostumbra y perdes mucho. Imaginate estar meses sin remar, perdimos un montón. Tratamos de recupe-rar lo más posible y llegamos hasta donde llegamos…”

P: Un bote con mucho futuro el que tuviste que tripular

R: “Es un bote que se puede proyectar a futuro, el doble par peso ligero de mujeres es un lindo bote. Y una vez que ya entras al mundo olímpico es como que queres seguir es-tando y eso te motiva mucho.

El resultado para nosotras fue bueno pero siempre el de-portista va a querer más…”

P: Además de todo lo que fue el aspecto del remo ¿tuviste la chance de compartir momentos con otros deportistas?

R: “Sí, dentro de la Villa Olímpica compartimos mucho. Estar charlando, en el cesped, con Paula Pareto me dió mucha alegría. Con su kinesióloga tambien. Despues miramos el partido del hockey con toda la delegación del basquet.

La verdad que esos son momentos que te llenan el corazón y pensas cuando en la vida hubiera imaginado estar compartiendo todos esos momentos con deportistas de ese nivel en la Villa Olímpica.

Así que re contenta…”

P: Y ahora ya pensando en lo que serán las regatas a nivel nacional y seguramente también con la mente pensando en más compromisos con la selección nacional

R: “Ahora en Septiembre hay una regata.

Luego vendrá el Campeonato Argentino y después el Sudamericano de remo.

Esos son los próximos objetivos de éste ciclo, de éste año…”

El presidente del Club Náutico, Esteban Torchiana y el vicepresidente de la entidad, Santiago Perazzolo, entregaron la plaqueta a Evelyn Silvestro.

