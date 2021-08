María Elena Gallea mantuvo un encuentro con jóvenes zarateños

La primera precandidata a concejal de la lista de Juntos que acompaña a Facundo Manes en Zárate, mantuvo un encuentro con decenas de jóvenes de nuestra ciudad: “Tal cual lo expresa Manes le transmití a los jóvenes que no acepten las cosas como están, que tienen que salir y luchar”, enfatizó.

Gallea expresó que “los jóvenes no se sienten escuchados y nosotros vamos a cambiar eso, desde nuestro equipo siempre marcamos que ellos y ellas no solo son el futuro también son el presente”. Y agregó que “tal cual lo expresa nuestro precandidato a diputado nacional Facundo Manes, necesitamos ofrecer a nuestros jóvenes los medios necesarios para que sean dueños de su propio destino. No podemos renunciar a la juventud”, enfatizó.

Al tiempo que sumó: “Mucho se habla de agenda joven, de las preocupaciones de los chicos, pero los chicos no se sienten escuchados. En la mayoría de los casos, manifiestan que no saben cómo canalizar lo que piensan, qué les preocupa, qué miedos tienen; o cuáles son sus sueños e ideales. Entonces, junto con mi equipo, tomamos la decisión de preguntarles, tan simple como eso, pero tan poco frecuente”.

“Los jóvenes tienen mucho para decir, hacen planteos muy inteligentes y que son muy importantes a la hora de construir políticas que los incluyan. En las charlas mano a mano con ellos aparecen ideas y propuestas más que quejas. Están involucrados, pero si nadie los escucha es difícil que los entiendan”, enfatizó.

“Estamos ante una gran oportunidad. Nuestra sociedad está replanteándose muchas cosas, está todo dado para que viejas ideas les den paso a nuevas formas de convivencia con los más jóvenes. Y reitero, no podemos y no debemos renunciar a la juventud”, finalizó Gallea. quien estuvo acompañada por el precandidato a concejal Norberto Toncovich, la diputada Sandra Paris y todos los precandidatos a concejales jóvenes de la lista de Facundo Manes.

Gallea, que enceza una de las listas de Junots, se reunió con un grupo de jóvenes.

