CADU cayó en su visita a Lomas de Zamora

El sábado al mediodía en Lomas de Zamora, CADU perdió 1-0 con Los Andes por la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera “B” Metropolitana temporada 2021 y quedó en el decimosexto lugar de la tabla de posiciones.

Facundo Quintana prome-diando el segundo tiempo marcó el gol del triunfo para el “milrayitas”. El encuentro que se jugó a puertas cerradas en el estadio “Eduardo Gallardon” de Los Andes, fue dirigido el árbitro Juan Pablo Loustau de aceptable labor quien expulsó a Maximiliano Coronel en el “celeste” por agresión cuando se jugaba tiempo adicional.

Defensores Unidos sumó el quinto partido sin ganar, con dos empates y tres derrotas, mientras que como visitante acumuló el tercer encuentro sin triunfos, con una igualdad y dos caídas seguidas. Los Andes contabilizó el sexto cotejo sin perder, con tres victorias y tres empates, jugando como local cosechó la duodécima presen-tación sin caídas, con siete triunfos y cinco igualdades.

En el historial CADU perdió y no marcó goles en los dos partidos que jugó en Lomas.

EL PARTIDO

Justo triunfo de Los Andes especialmente por lo realizado en el segundo periodo donde fue superior a los zarateños, después de una primera etapa que había sido muy pareja.

En el primer tiempo, CADU arrancó mejor con una presión alta que complicaba la salida del local, ganando la mitad de cancha y generando algunas situaciones de peligro que no pudo concretar. Sin embargo con el correr de los minutos Los Andes fue emparejando el juego y tuvo también un par de chances para abrir el marcador pero respondió bien el golero Marques. Entonces el empate estaba bien al término de esta etapa. En el complemento Los Andes fue superior, mejoró a partir del ingreso de Rivas, manejó el trámite del juego y abrió el marcador tras un centro de López desde la derecha para que Quintana ingresando solo por detrás de todos estableciera el gol del triunfo. CADU sintió el golpe, le costó reaccionar, los ingresos de Francés, Rivas y Agost no dieron resultado, al equipo le faltaron ideas, aunque con más garra que fútbol fue en busqueda de la igualdad que no pudo alcanzar y encima terminó con uno menos por la expulsión de Coronel.

Alexis Olsen avanza con el balón ante la marca de Alejandro García. Foto: Prensa CADU.

