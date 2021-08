Alejandro Bodart visitó Zárate

En la mañana de ayer, el precandidato a diputado nacional del MST en el Frente de Izquierda Unidad por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Bodart, visitó Zárate en el marco de la campaña para las próximas elecciones legislativas.

En el marco de esta actividad, el precandidato del FIT-U mantuvo un encuentro con trabajadores de industrias de la zona con el propósito de escuchar la realidad que atraviesa el movimiento obrero y acercar las propuestas del espacio de izquierda. “Creemos que es importante que la izquierda crezca en este país, para democratizar la democracia y para que los trabajadores tengan una voz más fuerte en las cámaras, en los concejos deliberantes. Creemos que vamos a crecer más en esta elección porque hay un deterioro muy grande con la casta política que nos ha gobernado los últimos 40 años que nos ha traído a una catástrofe social”.

Bodart, que proviene del Movimiento Socialista de los Trabajadores, competirá en las PASO contra la lista que encabeza Nicolás del Caño. “Nosotros creemos que hay que ampliar, que hay que abrir el Frente, que le hacen mal ciertos personalismos de querer encabezar siempre los mismos, porque eso impide que otras fuerzas vengan”, sostuvo el precandidato.

“Tenemos un objetivo que es romper la barrera de los concejos deliberantes. Tenemos diputados nacionales, tenemos diputados provinciales, creemos que los vamos a renovar y vamos a crecer ahí. Tenemos que pegar otro salto y crecer en los concejos deliberantes para llevar la voz de los que no tienen voz”, expresó.

En esa línea, analizó: “No podemos seguir siendo un país esencialmente agroexportador, necesitamos volcar los recursos a poner proba la industria, rediscutir las horas de trabajo, un plan de obras públicas que de vivienda porque hay generaciones que no se pueden ir de las casas de los padres y se acumula gente porque no pueden alquilar. En la provincia de Buenos Aires se ve eso con más claridad”.

Del mismo modo, Bodart puntualizó en el crecimiento que viene teniendo el Frente de Izquierda en la organización social con sectores provenientes de otros espacios políticos que no vieron en las políticas públicas de las últimas gestiones, una atención real a los problemas de los ciudadanos.

“Nosotros queremos un impuesto permanente y progresivo sobre los ricos, le pedimos a la gente que nos ayude a tener la fuerza para impulsar estos debates, para construir una fuerza que pueda aplicar estas medidas, como el tema de las 6 horas de trabajo”, manifestó Bodart y puntualizó en la necesidad de invertir “en una casa refugio cada 10 mil habitantes para que la mujer que sufre violencia de género tenga un lugar adonde ir con sus hijos y el Estado se haga cargo del asesoramiento que necesite; queremos prohibir distintas actividades que tienen que ver con el medioambiente, los humedales hay que protegerlos y no hay que permitir que el negocio de un latifundista valga más que el ecosistema, prohibir el fracking, la megaminería. Somos el único sector que prioriza los intereses del conjunto por sobre los intereses particulares. La izquierda es un contrapoder real a los poderes establecidos que nos trajeron acá”.

Alejandro Bordart ayer en Zárate.

