“Proponemos cambios serios por fuera de la grieta”, dijo Espert

El dirigente del frente Avanza Libertad, José Luis Espert, estuvo inaugurando la nueva sede local de la Ucedé en Bolívar 941.

Espert, además es el primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y en su visita a la ciudad estuvo acompañado de Hugo Bontempo, presidente de la Ucedé bonaerense.

“El gobierno está vacunando por las elecciones, es un gobierno perverso; ya lo ha demostrado en diferentes ocasiones y lo sigue demostrando con las fiestas clandestinas de Olivos durante la pandemia. Y Juntos es una oposición tibia; así que invitamos a que nos voten ya que somos los únicos que proponemos cambios serios por fuera de la grieta”, expresó el precandidato a diputado.

En este sentido, sintetizó su plataforma electora en tres ejes; reforma laboral, “para aprobar leyes que equilibren la balanza entre trabajadores y empresarios. Actualmente hay 6 millones de trabajadores en negro, y en este sentido hay que plantear una reforma laboral para que estos trabajadores sean blanqueados y para que el empresario tengas las garantías de invertir”, explicó.

“Luego proponemos la apertura comercial. La gente está demolida pagando impuestos, vamos a bajar los impuestos en vez de subirlos como lo hace el gobierno imitando políticas de promoción comercial que se han aplicado en otras partes del mundo y que resultaron exitosas. Y en tercer orden, proponemos la reducción del tamaño del Estado para no seguir dándole de comer a ñoquis y para que los planes sociales sean otorgados pero a trabajadores de oficio que también fueron marginados del sistema por las sucesivas crisis del país. Pero esa gente tiene un oficio, un trabajo; un carpintero, un tintorero, o un soldador. Hay que otorgar plantes sociales pero que estén condicionados a una actividad, y hay que tener un plan de salida para esa gente que hoy cobran los planes sociales pero ayudar al que realmente trabaja y no puede ejercer un oficio, por los altos impuestos, por leyes que no permiten tomar a trabajadores en blanco o porque para una persona es mejor seguir cobrando un plan social antes que conseguir trabajo”, concluyó José Luis Espert, en su visita a Zárate.

El dirigente del frente Avanza Libertad estuvo acompañado de Juan López, el primer precandidato a concejal por Zárate, y de todo el equipo de la Ucedé y del frente.

LA LISTA

La nómina de precandidatos a concejales de la lista de Espert en Zárate está confirmada la siguiente manera: Juan López, Soledad Zanetti, Elaís Perez, Agustina Perez, Víctor Hugo Gutiérrez, Evelina Zabala, Jonatan Obregon, Flavia Lopez, Enrique Benitez, Norma Samaniego. Suplentes; Valentin Torres, María Alejandra Grecco, Cristian Pérez, María Inés Rodríguez, Leonardo Salerno, Silvina Villasante. Consejeros Escolares titulares; José Luis Gaitán, Juliana Salerno, Martín Bonuccelli. Suplentes; Marisa Obregon, Jeremías Salerno, Estefanía Ruiz.



