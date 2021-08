Elecciones 2021: qué votan los zarateños

Los votantes de la ciudad que ingresen al cuarto oscuro este año se encontrarán con tres secciones de boletas; una correspondiente a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; otra de diputados provinciales y una tercera de concejales y consejeros escolares.

En principio, en la Cámara de Diputados de la Nación ingresarán, por la provincia de Buenos Aires, 35 legisladores.

Por el lado del oficialismo nacional (Frente de Todos), se confirmó la fórmula Victoria Tolosa Paz-Daniel Gollan. En Juntos, como se sabe, hay internas confirmadas entre la lista que encabeza Diego Santilli y la otra el neurocirujano Facundo Manes.

En la lista de Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, el quinto lugar como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires se ubica Agustina Propato, quien se identifica con Zárate, por residir en Lima, y es esposa del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Propato es actualmente senadora provincial con mandato hasta el 2023.

En el décimo séptimo lugar de la misma lista del Frente de Todos para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, se ubica la actual diputada provincial, Micaela Moran, ex concejal y referente massista en la ciudad.

Se elegirAn 11 Diputados provinciales

La segunda sección de boletas que deberán elegir los zarateños se compondrá de once lugares para la Legislatura provincial. Zárate pertenece a la Segunda Sección Electoral, en cuanto a la organización que le otorga la Junta Electoral y este año sólo elegirá diputados provinciales.

Los legisladores cuyo mandato vencen este año son Andrea Carina Bosco, Susana Lázzari, Sandra Paris, Santiago Ismael Passaglia, Matías Ranzini, Gustavo Rubén Vélez (Juntos por el Cambio). Por el lado del Frente de Todos; Marcos Di Palma, Fernanda Díaz, Micaela Morán, Patricia Moyano y Oscar Ostoich.

Cabe señalar la situación de las legisladoras provinciales zarateñas del Frente de Todos, a quienes se les vence su mandato este año.

Una de ellas es la esposa del intendente Osvaldo Cáffaro, Patricia Moyano; quien no logró renovar su banca. El arreglo político que primó en el Frente de Todos fue otorgarle lugares a sectores de La Cámpora y otras agrupaciones, y no hubo lugares para los partidos vecinalistas como Nuevo Zárate, el espacio político del jefe comunal.

En tanto, el caso de Micaela Morán es diferente; ya que fue incluida en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires a través de su vínculo político con el Frente Renovador de Sergio Massa. Si bien ocupa el lugar 17 en la lista de precandidatos a diputados nacionales mantiene chances de ocupar una banca, ya que muchos integrantes luego asumen cargos en los Ejecutivos provinciales o nacionales, o piden licencia para seguir en sus cargos y de esta manera puede ir subiendo para alzarse con una banca.

El tercer nombre “fuerte” en la política local que debe dejar su banca es la radical Sandra Paris; ya que la ley que limita la reelección indefinida de intendentes también establece que un legislador no puede volver a presentarse para el mismo cargo luego de ser electo y reelecto; como es este caso. Sin la posibilidad de renovar su banca, su aspiración era “saltar” a una bancada nacional pero en el frente Juntos hubo muchos nombres para pocos lugares. Y ella no pudo conseguir un lugar para disputar una banca en el Congreso Nacional. Tanto Moyano como Paris dejarán sus lugares en la legislatura bonaerense y tendrán dos años por delante sin ningún cargo político público; pero anticiparon que seguirán militando cada una en su espacio político, Paris con el comité local de la UCR en el frente Juntos, y Moyano con la agrupación Nuevo Zárate en el Frente de Todos.

Por su parte, el legislador zarateño, Matías Ranzini, se presentará como precandidato a legislador provincial, buscando renovar su banca dentro del espacio Juntos, por la línea del Pro que propone a Diego Santilli como legislador nacional.

Finalmente, habrá dos zarateñas que también buscarán una banca en la legislatura ubicada en La Plata. Una de ellas va como precandidata a diputada en primer lugar por el espacio de Florencio Randazzo, denominado “Vamos con Todos”. Se trata de la ex concejal Stella Maris Mendaño.

Y por el espacio de Juntos, y como precandidata a diputada en el décimo lugar se ubicará la concejal radical, Irene Guehenneuf; que participa de la lista “Dar el Paso”, y que propone a Facundo Manes como precandidato a legislador nacional por la provincia de Buenos Aires en la interna de Juntos.

LAS LISTAS LOCALES

En Zárate, la Junta Electal oficializó para las PASO 15 listas que presentarán precandidatos a concejales y consejeros escolares. Las mismas, con quienes encabezan las mismas, son las siguientes: Unión por Todos (Fernando Parente); Más Valores (Orlando Fernández); Vamos con Vos (Zulma De Angelis); Avanza Libertad (Juan López); Frente de Izquierda (Sergio Bonuccelli); Frente de Todos (Aldo Morino); Juntos lista “Dar el Paso” (María Elena Gallea); Juntos lista “Evolución 9F (Luis Rannelucci); Juntos lista “2B” (Marcelo Matzkin); Juntos lista “1A” (Eduardo Finkel); Partido Conservador Popular (Juan Carlos Ibañez Rossi); Partido Federal (Natalia Jofré); Partido Principios y Valores (Juan Carlos Velázquez); Partido Vocación Social Unite por Buenos Aires (Romina Zografos); Movimiento al Socialismo (Melina Mendoza).

DEBERAN SUPERAR LAS PASO

Los lugares en las listas son repartidos con el sistema D’Hondt que asigna bancas según el caudal de votos que cada precandidato haya recibido. Para superar la instancia de primarias los precandidatos deben haber obtenido como mínimo el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos en el distrito para la categoría a la que se postularon.

Las listas que compiten dentro de un mismo partido, y superan el piso establecido en las PASO, tendrán representación en la boleta definitiva con la que el espacio político competirá en las elecciones generales de noviembre.

Comparte esto: Twitter

Facebook