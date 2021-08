Tenis Club Zárate participó de los festejos del centenario de la Asociación Argentina de Tenis

Creada el 2 de septiembre de 1921, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) es la asociación rectora de todo cuanto se relaciona con el tenis y sus entidades afiliadas, (entre las que figura nuestro Tenis Club Zárate) que, entre clubes y federaciones, hoy suman más de 200, y con más de 8 mil jugadores federados.

La misión de la AAT, tal como fue concebida, es la de promover, fomentar y desarro-llar este deporte en todo el país.

La AAT se encuentra divi-dida en áreas que favorecen la concreción de los objetivos generales y específicos de la entidad: Desarrollo, Interclubes, Medicina y Antido-ping, Capacitación, Menores, Profesionales, Seniors, Beach Tennis, Arbitraje y Universitarios; la institución cuenta con un Consejo Directivo ad honórem, que establece los lineamientos de acción. Se debe renovar ca-da 4 años y es elegido por las entidades afiliadas. Hoy la Asociación esta presidido por Agustín Calleri, y conformado por otros varios ex jugadores y jugadoras profesionales, entre ellos Jaite, Zabaletta, Acassu-sso, Labat, Coria, Molinero.

Su misión es desarrollar el tenis en todo el país, y su objetivo es que cada vez haya más y mejor tenis para todas las edades y para todos los niveles.

Esto significa apuntalar los tres pilares del tenis argentino: clubes, profesores y competencia continua.

La visión de la AAT es: un argentino, un tenista.

Hacia esta aspiración se encaminan los esfuerzos y las acciones de toda la A.A.T.

HISTORIA

Por una iniciativa del pre-sidente del Belgrano Athletic, H. F. Prescott, que fue recibida muy bien por el Buenos Aires Lawn Tennis Club y otras instituciones, se realizó una reu nión preliminar para tratar la creación de una entidad que gobernara el tenis argentino. Fue el 22 de octubre de 1914 y participaron representantes de siete clubes.

Además de los nombrados, estuvieron: Club Atlético del Rosario, General Urquiza Athletic Club, Villa Devoto Lawn Tennis Club, Gazcón Lawn Tennis Club y Villa Ballester Lawn Tennis Club.

El 17 de noviembre del mismo año se creó ‘The Lawn Tennis League of the River Plate’ que luego pasó a ser ‘Liga Argentina de Lawn Tennis del Río de la Plata’, la que organi-zó el Primer Campeonato de Interclubes para caballeros por equipos, el 10 de octubre de 1915, que ganó el General Urquiza AC.

El viernes 2 de septiembre de 1921. en el local de la confitería ‘Sportsman’, se constituyó la Asociación Argentina de Lawn Tennis.

Se aprobó un Reglamento y recomendaciones varias, para torneos, ranking, etc., ins pirados en su similar, “The Lawn Tennis Association of England”.

Los clubes fundadores fueron 20. En 1931 se eligieron los colores oficiales, a través del emblema o distintivo, y posteriormente se castellanizo la denominación de la institu-ción, Asociación Argentina de Tenis.

El Tenis Club Zárate, forma parte de la AAT, desde hace muchos años, y fue invitado a participar de los festejos por estos 100 años de fructisima actividad, los que se desarrolla-ron en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club, el pasado lunes.

El presidente del Tenis Club Zárate, Alberto Barbieri y Juan J. Bontempo, revisor de cuentas del club, junto a Agustin Calleri, que es el presidente de la Asociación Argentina de Tenis.

Comparte esto: Twitter

Facebook