Barrio Mitre: por el robo de cables quedó a oscuras el cruce del predio ferroviario

En el predio lindero a las vías del ferrocarril Mitre se generó un paso peatonal muy utilizado por vecinos de la zona, que en la actualidad se encuentra totalmente a oscuras, producto del robo de cables.

Si bien las vías del tren cuentan con una pasarela para cruzar, lo cierto es que desde hace muchos años los vecinos utilizan una calle que nació por el propio uso cotidiano y que conecta la zona del monte de eucaliptos con avenida Perú, entre De la Torre y Suipacha. A toda hora, esa calle -que no cuenta con las características propias de la traza urbana- recibe el paso de una importante cantidad de vecinos que en bicicletas, motos o a pie, se ahorran varios minutos y metros para ir de un lado a otro.

Pero hace algunos días, la zona que presentaba un tendido eléctrico y su correspondiente iluminación, fue vandalizada y los cables fueron robados, dejando la zona luminarias.

Según detallaron a LAVOZ vecinos domiciliados en la zona y que son usuarios frecuentes de ese pasaje, contar con iluminación en el lugar es fundamental dado que en gran medida evita que los vecinos que por allí circulan sufran asaltos.

En ese sentido, detallaron que se pusieron en contacto con la Municipalidad, así como también con la Cooperativa Eléctrica para solicitar la restitución de la luminaria, pero la respuesta es que al tratarse de un predio ferroviario no pueden resolver el problema.

“Los vecinos usamos mucho ese lugar, lo cuidamos, juntamos las botellas. Lo único que necesitamos es un cable que una los dos postes y algo que ilumine ese sector”, refirió a este medio Graciela, una vecina domiciliada a pocos metros del lugar.

En esa línea, agregó que “mucha gente pasa de noche y de madrugada y se producen muchos robos. Es una zona donde no hay cuidadores”.

De esa manera, los habitantes del vecindario insisten en el pedido de una respuesta por parte de las autoridades, dado que ese cruce reviste una gran importancia para trabajadores que deben transitar la zona de noche o madrugada, y cuya seguridad también debe ser garantizada.

El robo de cables va en aumento

El robo de cables no es un delito de los que generan miedo, pero sí es uno de los que más daños ocasionan, tanto por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que produce.

Es una modalidad que recrudece con cada crisis económica. Y en plena pandemia el alza de la cotización del cobre, que se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de electricidad, no pasó desapercibida para los delincuentes. Así, alimentando un mercado ilegal en constante crecimiento, en los últimos meses resurgió con fuerza este método delictivo que perjudica con demasiada frecuencia a miles de usuarios.

Se trata de ladrones que se valen del robo y el vandalismo para obtener esta mercancía de la infraestructura instalada de las empresas de servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica. Es un pillaje urbano similar al que en también arrasa con manijas de bronce, luminarias led, porteros eléctricos, placas, tapas metálicas, piezas de medidores, puertas revestidas en bronce y hasta soportes de pasamanos.

El dolor de cabeza es para usuarios y empresas. Hay familias que tienen que “mudarse” en horarios de estudio o trabajo a las casas de parientes o amigos, negocios que pierden todo contacto con sus clientes y otros, como remiserías, que tienen que habilitar líneas provisorias para poder seguir trabajando. Hartos de las penurias, descargan toda su bronca contra las empresas que proveen servicios, que a su vez se sienten atrapadas en un “círculo vicioso”: reponen los cables y enseguida se los vuelven a robar.

