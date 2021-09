“Los vecinos en El Bajo no merecen vivir así”

El precandidato a concejal por Juntos, Marcelo Matzkin, recorrió la obra de desagüe pluvial que el Municipio lleva a cabo en calle San Lorenzo y Sargento Cabral, y conversó con los vecinos que vienen reclamando por la situación en la que viven.

“Los vecinos del bajo no merecen vivir así. Una vez más esta gestión municipal realiza una obra que demora meses y además se hace mal”, dijo. “El nivel de la obra está por encima de las casas, con cada lluvia fuerte le entra el agua en sus casas, no les conectaron las cloacas, rompieron las calles para asfaltar y no terminaron; y además dejaron un pozo enorme con agua servida que les quedó pegado a sus viviendas, le pedimos al Intendente Caffaro que solucione de manera inmediata esa obra”, expresó Matzkin.

