María Elena Gallea recorrió el barrio “6 de Agosto”

La precandidata a concejal de Facundo Manes a nivel local, María Elena Gallea, junto a su par Norberto Toncovich recorren todos los días distintos barrios de nuestra ciudad: “hoy nos vamos hacer eco de los reclamos planteados por los vecinos del barrio 6 de Agosto”, expresó Gallea.

“En la recorrida nos encontramos con Mercedes y con Antonia, ella son madre e hijas, viven en el barrio hace muchos años, Mercedes tiene en total 7 hijos a los cuales los educo desde los valores para que sean grandes personas en la vida”, “mientras que Antonia todos los días se levanta temprano para buscar trabajo, y aunque sabe que no es tarea fácil no pierde las esperanzas”, relató la precandidata.

“Cuando caminamos los distintos barrios de nuestra ciudad, se van multiplicando estas historias, no podemos entender porque no hay un municipio que acompañe estos sueños”, agregó, “a los hijos de Mercedes les cuesta mucho colocar ladrillo por ladrillo para lograr el sueño de la casa propia, ahí debería estar el estado municipal acompañando desde la colocación de servicios para darle una mejor calidad de vida, todos los zarateños merecemos estar mejor”, remarcó Gallea, la candidata de Manes.

Al tiempo que Gallea y Toncovich en sintonía con la propuesta del precandidato a diputado nacional Facundo Manes, enfatizaron: “Nosotros apostamos por las familias como aliadas que potencien las acciones y los buenos resultados de la revolución que queremos poner en marcha. Tenemos que dejar atrás las políticas que en realidad son tristes combinaciones de distintos parches y que además son coartada para la mala gestión. Necesitamos cambios de fondo que aprovechen todo nuestro potencial.

“Este 12 de septiembre es el día, sabemos que no va ser fácil, pero estamos convencidos que juntos vamos a salir adelante, no renunciemos a nuestra ciudad, Zárate, Lima y Escalada merecen estar mejor, pueden estar mejor”, finalizaron.

Norberto Toncovich y María Elena Gallea dialogan con Antonia, una vecina.

Comparte esto: Twitter

Facebook