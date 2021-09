“Zárate necesita la apertura de una Casa de Abrigo para la mujer víctima de violencia”

Desde la lista 506 – 9F que encabeza Luis Rannelucci continúan presentando ante los vecinos las propuestas que llevarán al Concejo Deliberante.

“La violencia es la principal causa de muerte de las mujeres de entre 15 y 44 años y desde el Estado se deben buscar las herramientas para que nuestras vecinas víctimas de violencia tengan un lugar que las albergue hasta que la justicia actúe”, expresó Marisa Núñez, precandidata a concejal.

“La casa de Abrigo para la mujer víctima de violencia debe tener una articulación con la Comisaria de la Mujer y la familia y un equipo de profesionales de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio para poder garantizar la calidad de la atención integral, la protección y la restitución de los derechos, no solo de las mujeres sobrevivientes de la violencia en la familia sino también de sus hijos”, comentó la precandidata que acompaña a Luis Rannelucci en la lista de Juntos que participará de las primarias del 12 de septiembre.

Los integrantes de la lista 506 – 9F aseguran que “hay fondos y lugares” para llevar adelante este proyecto que grafican como “un anhelo de todo el equipo de trabajo”. “Lo hablamos mucho con Luis y con Julián González Lartigue, que es abogado y está en tema de familias”, expresó Marisa Núñez.

En la actualidad “cuando la mujer es víctima de violencia es llevada a la comisaria de la mujer a realizar la denuncia y después debe volver a su casa, muchas veces con el agresor, con todos los riesgos que eso conlleva”, dijeron desde Juntos y agregaron “lamentablemente ponen perimetrales que el agresor, muchas veces, no cumple. Como estado debemos estar presentes, ayudar a esa mujer y a sus hijos, llevarla a un espacio físico el tiempo que sea necesario hasta que la justicia actúe y el agresor deje la vivienda”.

“Como vecina de Zárate y al escuchar en varias oportunidades a víctimas de violencia de género tengo que decir que no me alcanza con que se coloquen bancos rojos. Como concejales tenemos que buscar herramientas efectivas ante esta realidad”, cerró Marisa Núñez.

Luis Rannelucci y Marisa Núñez, precandidatos a concejales de la la lista 506 – 9F.

