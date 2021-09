Precandidatos del Nuevo MAS en Zárate: sus propuestas

El Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS) es un partido político argentino de izquierda y orientación trotskista. Surge en 2003 y luego de varias alianzas con partidos de izquierda llega a estas elecciones legislativas con una figura fuerte, Manuela Castañeira, la candidata millennial que quiere un salario básico de 100.000 para cada argentino.

Manuela tiene 36 años y asegura que busca revolucionar la política. “Somos anticapitalistas, y nuestro partido donde ve una necesidad, piensa en un derecho y lo resuelve afectando las ganancias de los sectores concentrados de la economía”, expresó sintetizando su plataforma electoral.

Precisamente quienes la acompañan en la lista son Jorge Ayala, como precandidato a diputado nacional y Delfina Castellú, precandidata a diputada provincial. Ambos visitaron ayer nuestra ciudad con el ánimo de promover la plataforma electoral del partido para las próximas Primarias, donde deben superar el piso del 1,5% de los votos.

“Estamos viendo que Zárate no es una burbuja, y que como distrito presenta los mismos problemas que sufre el resto del país y la región. Por ejemplo está el problema ambiental de la isla, con las quemas indiscriminadas desde San Nicolás a Tigre. Y estas quemas son realizadas por empresarios del agro para asentar luego su producción ganadera y sojera, aparte de promover sus negocios inmobiliarios”, expresó Delfina Castellú, precandidata a diputada provincial por la Lista 255 “Nuevo Más”. “Aparte vemos que se habla de la juventud pero lo cierto es que están hiperprecarizados los jóvenes respecto a su trabajo. Pero, a su vez, la juventud está muy activa en diversos temas, uno de ellos es el medioambiente y el empleo. Los jóvenes hoy no ven esperanzas en este gobierno que los somete a repartidores de Pedidos Ya, por ejemplo. No se les reconoce su situación de trabajadores y tampoco hay políticas que terminen con los femicidios y con la protección de mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género”, reclamó la precandidata a diputada provincial.

Por su parte, el precandidato a diputado nacional, Jorga Ayala, pidió que cese la precarización laboral de los diferentes niveles del Estado y de las empresas; “Buscamos imponer un salario mínimo de cien mil pesos para todos los trabajadores ya que existe un deterioro muy importante en el salario y existen muchos trabajadores precarizados. Debemos rediscutir la situación laboral de millones de argentinos y argentinas”, concluyó Ayala.

Delfina Castellú y Jorge Ayala.

