Quienes tengan Covid-19, síntomas o sean contacto estrecho no deben ir a votar

Las personas contagiadas de coronavirus, quien sean contacto estrecho o quienes presenten síntomas no deberán ir a votar durante las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizarán el 12 de septiembre.

El juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, señaló ayer que “todos los contagiados con Covid tienen prohibición de circular de acuerdo al DNU 494/2021, vigente hasta el 1° de octubre de 2021, lo que les impide ir a votar”.

Horas antes de la medida de la jueza electoral, el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Sebastián Schimmel, había dicho que las personas que estén contagiadas de coronavirus o se encuentren aisladas por ser contacto estrecho podrán votar en las PASO bajo un “protocolo específico y muy riguroso” porque “nadie estará privado de su derecho” a sufragar.

“Recomendamos memorizar el número de mesa y de orden, no cerrar los sobres con saliva y aprovechar los horarios prioritarios para personas de riesgo. Quienes estén transitando la enfermedad de coronavirus o tengan que hacer el aislamiento por ser contacto estrecho o por haber presentado síntomas, no podrán votar con normalidad en su mesa, pero sí podrán hacerlo bajo un protocolo específico y muy riguroso, ya que nadie está privado de su derecho a votar”, había señalado Schimmel.

De igual manera, el funcionario ratificó que quienes posean estas condiciones, “están eximidos de la obligatoriedad del voto y pueden realizar un trámite en infractores.padron.gob.ar para no presentarse en la jornada electoral”.

Por otro lado, Sebastián Schimmel anticipó que no se deberá utilizar saliva para cerrar los sobres electorales, y sugirió que los votantes lleven pegamento o cinca adhesiva, o que simplemente introduzcan la solapa dentro del sobre, lo que “no genera ningún riesgo en la validez del voto”, aclaró.

Si una persona con coronavirus asiste igual al lugar de votación un delegado le impondrá a ese votante un procedimiento establecido en cada distrito por el juez federal con competencia electoral.

