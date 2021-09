Precandidatos del Frente de Todos trataron varios temas de actualidad

La concejala y precandidata Vanesa Palermo, y las precandidatas Claudia Menéndez y Belén Turello, participaron de una entrevista en Radio Libre (FM 103.9) de Lima, donde conversaron sobre la actualidad del Partido de Zárate y las proyecciones políticas del Frente de Todos.

“El municipio de Zárate no estuvo exento ala crisis generada por la pandemia. Pero supo estar a la altura de las circunstancias, como quedó demostrado todo el año pasado y esta mitad de año. Creo que en este momento nuestro proyecto nacional es el de la reconstrucción. Reconstruir lo que la pandemia nos dejó, y concluir lo que todavía no pudimos hacer”.

Por su parte, Claudia Menéndez, precandidata a concejal señaló: “En nuestra lista no importa el lugar que ocupemos los candidatos. Estamos aunados en un mismo proyecto, en una misma idea de partido de Zárate, de las localidades que lo componen, y hay representantes de todas las fuerzas. Eso nos da justamente fuerza para salir adelante, para concretar proyectos a partir del diálogo”.

Belén Turello, precandidata a consejera escolar expresó que “hoy volvemos a la presencialidad plena, pero las escuelas mantuvieron la continuidad pedagógica y siempre fueron un espacio de contención para nuestros niños y jóvenes. Para mí, con la pandemia se reivindicó el rol de la educación y del docente. El docente demostró que podía y que pudo a pesar de las circunstancias”.

