“En nuestro municipio no detectamos variante Delta”

Ayer se llevó a cabo un nuevo abordaje sanitario en la localidad de Lima, donde estuvo presente el titular de la Secretaría de Salud, Marcelo Schiavoni, quien brindó detalles sobre la actividad.

En la jornada en la Plaza Mitre también estuvo presente la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura y en el lugar se montó la Unidad Sanitaria Móvil que realizó testeos de Covid 19, de Sífilis y de HIV a la vez que se entregaron barbijos a los vecinos.

“Estamos viendo cómo es la evolución de la pandemia, con casos totales en baja y con la tasa de incidencia dando bien. En nuestro municipio no hemos detectado variante Delta, hay un protocolo para el análisis de los pacientes Covid complejos donde se manda a analizar la muestra para ver si está infectado con una variante que no sea de las que están circulando habitualmente. Hasta ahora no hemos tenido ningún registro de eso”, sostuvo Schiavoni.

Además comentó que en el transcurso de la semana mantuvieron diálogos con autoridades de Región Sanitaria V y con el Ministerio de Salud donde intercambiaron información acerca de la situación epidemiológica del distrito. “Hasta ahora todos los índices que tenemos dan un buen pronóstico y esperamos que sigan así ante una eventual tercera ola. En Región V esperaban la crecida de casos en Agosto y eso no pasó; esperamos que no sea un retraso, sino que no vuelva a aparecer. Por ahora está estable la baja de los casos y estamos por demás contentos con los resultados”.

Schiavoni también se refirió a la situación de los Centros de Aislamiento y explicó: “Tenemos por un lado el CEDA que es un centro de internación de pacientes de baja complejidad y de mediana complejidad, de acuerdo al requerimiento de oxígeno, y lo que es aislamiento de sospechosos Covid y positivos sin síntomas, que eran los clubes náuticos. Esos centros no se usaron ni en el peor momento de la pandemia, los que sufrieron Covid prefirieron realizar el aislamiento en su domicilio, por lo tanto, dada la estabilidad baja de casos, la situación actual y que los clubes ya empezaron con sus actividades, se decidió empezar a desarmar los centros de aislamientos en los clubes y redistribuir las camas que fueron donaciones”.

El abordaje sanitario y territorial de la Municipalidad se desarrolló en Lima.

Comparte esto: Twitter

Facebook