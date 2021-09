“Manes conoce la provincia y tiene un prestigio ganado en la sociedad”

El ex intendente de Carlos Tejedor, Emilio Monzó, ocupa el tercer lugar en la lista que encabeza Facundo Manes y que enfrentará en la interna a Diego Santilli.

Con más de treinta años de vida en la política, y desencantado con la conducción del PRO, el ex presidente de la Cámara de Diputados buscará su banca con una clara impronta bonaerense.

Ayer por la mañana estuvo de visita en el comité radical local en apoyo a la lista 3 “Dar el Paso”, encabezada por la concejal María Elena Gallea.

En principio, se mostró preocupado por la poca participación de electores que todas las agrupaciones políticas vislumbran para estas Primarias, pandemia mediante y en el marco de una apatía creciente de la sociedad hacia la política.

“Estoy preocupado por la poca cantidad de gente que fue a votar en elecciones pasadas en función de estas elecciones legislativas. Y debo aclarar que para nuestro frente estas elecciones son las más importantes desde el inicio de la democracia a la fecha por una razón, que vivimos en un estado de excepción por la pandemia, y no estamos viviendo desde el punto de vista de los derechos en una situación de normalidad. Y si leemos un poco de historia siempre pasamos de los estados de excepción a los estados autoritarios. Y para que esto no ocurra en el país, debemos equilibrar las cámaras de legisladores y que la oposición tenga la posibilidad de dar quórum. Sólo así evitaremos que el Congreso se convierta en una escribanía”, comenzó diciendo Monzó ante el asombro de propios y ajenos en el propio comité.

“En el Senado, el kirchnerismo está a sólo tres senadores de obtener su propia mayoría, y por eso volvemos a pedir a la gente que se acerque a votar, que confíe en Facundo Manes, en nuestra lista, porque seremos los garantes del regreso a un estado normal equilibrando y aportando transparencia y honestidad en las Cámaras. Le pido a la gente de Zárate, a quienes están resignados o desilusionados, que se acerquen a votar para ejercer su rol soberano. Voten y garanticen que el Congreso no se convierta en una escribanía. Los países prósperos comenzaron a ser ricos con grandes acuerdos, no con agresión, más grieta o haciendo lo que quiere una sola persona. Porque quien tiene que bregar por los acuerdos y la paz social es el propio Estado en todos sus niveles y en este sentido es fundamental el diálogo con todos los poderes”, subrayó.

“Manes conoce la provincia, tiene prestigio ganado en la sociedad y no en la política. De hecho él pone en juego su prestigio en la jauría política y vemos en Manes la garantía del triunfo en noviembre”, concluyó Monzó.

Paris, Monzó y Gallesa en el Comité Radical.

Norberto Toncovich, María Elena Gallea, Sandra Paris, Emilio Monzó y Marianela Castiglione en Justa Lima.

