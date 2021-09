Matzkin: “Zárate está destrozado y los barrios explotados”

El próximo 12 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO que definirán cuáles serán los candidatos para las legislativas de noviembre. En diálogo con LA VOZ, Marcelo Matzkin, quien encabeza la lista de Juntos en Zárate que lleva como precandidato a Diego Santilli, refirió que “el principal desafío es ganar las PASO y después las generales si queremos ser una alternativa para el 2023”.

Con la llegada de la pandemia, la campaña trajo dinámicas atípicas que obligan a los candidatos a implementar otras tácticas para tratar de acercar sus propuestas. En el caso de Matzkin, quien busca renovar su banca en el Conejo Deliberante, las acciones se centraron en marcar las falencias de la gestión local en torno a distintas temáticas, mientras en paralelo visita a distintos vecinos para tratar de conquistar el voto.

En el actual contexto, el candidato de Juntos analiza que el gobierno municipal manejó la pandemia “con muchas restricciones que no se vieron en los resultados” y agregó: “Hay municipios que han tenido una apertura más fuerte. Ha pasado un año y medio y la municipalidad no está abierta como debería ser, es muy difícil hacer un trámite. En un momento el municipio se enamoró de ponernos controles, donde se quería cortar el acceso por Romulo Noya, por Lavalle. Siempre la metodología fue restringir por restringir, aún cuando la provincia daba más apertura, pero eso no se tradujo en una ciudad con pocos contagios”.

A partir de un escaneo de los principales problemas de la ciudad, Matzkin sostiene que “lo que hizo la pandemia fue correr la alfombra y ver lo que teníamos debajo: Zárate está destrozado. Los barrios están explotados”. En esa línea, comentó el problema de vecinos de Felix Pagola al 900 o de barrio San Miguel, quienes presentan severos inconvenientes en el funcionamiento de las cloacas y que exponen la falta de respuestas de la gestión.

“Lo que pasa ahora es que la zona céntrica empieza a tener problemas que antes no tenía, como la falta de agua, las calles rotas y en muchos lugares, inundaciones y problemas de cloacas”, detalla. Y explica que estas falencias que se evidencian, tienen que ver con “una gestión que siempre fue a lo más visible, a lo más lindo para ver, pero nunca atendió el problema del barrio. Los primeros años arrastraba mantenimiento de años anteriores, después intentó tapar los problemas cuando venían las elecciones. y ahora ya no puede tapar nada. Esto no es mala gestión de último periodo, son años de mala gestión. Tenemos más de 700 roturas de caños que hacen que los vecinos no tengan agua y que no se rompen por la pandemia, la pandemia es la excusa para decir que no pueden solucionarlo”.

Al respecto, añadió que la gestión que encabeza el intendente Osvaldo Cáffaro “es una gestión que nunca trató de hacer un trabajo en forma ordenada, pausada, siempre fue a las apuradas por las elecciones”.

La meta más inmediata para Matzkin es que su lista se imponga en las PASO sobre las otras alternativas del espacio. En ese sentido, sostuvo: “Nuestra principal estrategia fue la cercanía con el vecino y mostrarle que recorremos su barrio. Es escucharlo, decirle que pensamos, decirle que nos metimos en esto porque tenemos los mismos problemas y que esto que les pasa venimos diciendo hace tiempo y que estuvimos cuando no era campaña”.

