Marcha de ambientalistas y cooperativistas

Nadie podía sospechar que el medioambiente sería el primer reclamo vecinal en cortar calle Rivadavia y llevar nuevamente el ruido de bombos y redoblantes a las ventanas del palacio municipal.

Esto habla de que la agenda de prioridades de la ciudadanía es cada vez más amplia y que más allá del acotado presupuesto que manejan los municipios en la pandemia, con una merma importante de recaudación fiscal, deben existir consensos, diálogo y acuerdos que articulen programas de inclusión.

En este caso los que reclaman ser incluidos son 400 familias que viven de vender reciclables que recuperan de la basura. Y el total captado no llega a 40 toneladas por mes cuando la ciudad genera 3 mil toneladas al mes de las cuales 1100 toneladas son materiales reciclables que se arrojan a cielo abierto en el predio de Concaro.

“En Zárate se sigue tirando la basura a cielo abierto cuando se podría reciclar gran parte de estos residuos y generar trabajo para cientos de familias, sólo con la voluntad del intendente de hacer cumplir una ordenanza que él mismo pidió aprobar al Concejo Deliberante. Parece ridículo pero es así”, reclamó uno de los recicladores perteneciente a la Cooperativa la Esperanza Sur.

Con las premisas; “el futuro no es desechable”; “trabajo digno. Sin cartonerxs no hay reciclaje”; “basta de basurales”; “queremos la ordenanza 4686”; “Municipio presente”; “No hay planeta B” y “¿Para cuando la agenda ambiental?”; decenas de ambientalistas, vecinos y recicladores se acercaron a Plaza Mitre para reclamar políticas públicas en medio ambiente.

Además, presionaron para que el Ejecutivo aplique la ordenanza, aprobada y promulgada, sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

En esta materia, las únicas dos cooperativas que están haciéndose cargo del reciclaje y de la gestión de los residuos, amparados en la buena voluntad de los vecinos y la conciencia de algunos frentistas, son las cooperativas La Esperanza Norte y Sur; además de la entidad Zárate Recicla.

En este sentido, pidieron que se convoque a la “Mesa de Gestión del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”; con el cual se pondría en funcionamiento la ordenanza de separación de residuos en origen con una mesa que integre a las cooperativas de recicladores. También reclamaron que se cumple la ley provincial 13592, que prohíbe el uso de bolsas de polietileno y plástico que son entregadas en supermercados, autoservicios y comercios en general; que el intendente ocupe un “rol de liderazgo activo” para poner en marcha la Gestión Integral e inclusiva de los (GIRSU) y que se haga cumplir la resolución del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) para fiscalizar a los grandes generadores de basura como pueden ser supermercados o cadenas de electrodomésticos.

Asimismo, insistieron sobre la realización de campañas de educación ambiental y que se generen puestos de trabajo para las cooperativas en la separación de reciclables y la gestión en podas, volquetes como así también la construcción de una compostera y un vivero municipal.

La importante movilización se realizó con la adhesión de Barómetro Zárate, Cooperativa La Esperanza Sur, Cooperativa La Esperanza Norte, Fundación Enlaces y Zárate Recicla.

En tanto el próximo viernes regresarán a la plaza para realizar una nueva movilización a la espera de respuestas oficiales. “Hay que cumplir con la ley, nada más. No buscamos reuniones sino que el propio intendente cumpla con la ordenanza 4686, de aplicación del programa GIRSU, que él mismo promulgó”, concluyeron desde la Cooperativa La Esperanza Norte.

