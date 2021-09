“Se abre una persiana y se genera una esperanza”

Fueron las palabras de Luis Rannelucci, precandidato a concejal de la Lista 506 -9F de Juntos tras mantener reuniones con comerciantes y vecinos de la ciudad junto a los integrantes de la lista Alberto “Beto” Crajevich y Adolfo “Fito” Herbst. “Un comercio que abre sus puertas le da trabajo a un mínimo de 3 familias. Hoy los comerciantes necesitan el acompañamiento y la representación dentro del Concejo Deliberante”, afirmó.

“Bajar las tasas municipales es algo que proponen todos los candidatos en esta campaña electoral antes de las PASO del 12 de Septiembre”, comentó Rannelucci y dijo que “nosotros acompañamos esta posición pero además proponemos que dentro del municipio haya una ventanilla única de habilitaciones y trámites comerciales y que no tengan que hacer los trámites por mesa de entrada donde se reciben distintas problemáticas, quejas o reclamos vecinales lo que provoca que muchas veces el comerciante tenga que esperar más de 30 días que su expediente circule dentro de las dependencias municipales”.

Durante el 2020 “el comerciante no se sintió acompañado. Según sus propias palabras no hubo concejales que se acercaran a ver sus situaciones, no hubo reclamos dentro del Concejo Deliberante para habilitar actividades tal como ocurrió en ciudades vecinas donde 2 meses antes que en Zárate ya muchos rubros habían abierto sus puertas” relató.

“En Zárate muchos rubros debieron cerrar sus puertas producto de la falta de acompañamiento de los sectores políticos hacia los comerciantes vecinos de la ciudad” dijo el precandidato de Juntos y cerró: “dentro de nuestro equipo de trabajo hay vecinos que quieren generar las herramientas para que nuevos comercios se instalen en la ciudad y que dejemos de ver persianas cerradas en las principales calles”.

Luis Rannelucci, “Beto” Crajevich y Adolfo Herbst se reunieron con comerciantes.

